Как Илон Маск заработал $1 400 000 000 000. Разбираем по полочкам все его компании и доходы

Пока большинство по привычке связывает Илона Маска с электромобилями, его главная машина по печатанию денег успела улететь в космос. После выхода SpaceX на биржу его империя стоила 1,4 триллиона долларов.

Сегодня почти 80% состояния Маска приходится на SpaceX — компанию, которая стоит дороже Tesla и Amazon. Ракеты, спутниковый интернет, искусственный интеллект, мозговые импланты, роботы-гуманоиды и собственная социальная сеть!

Разбираемся, из каких компаний состоит бизнес Илона Маска и почему именно SpaceX одномоментно превратила его в первого человека с состоянием свыше $1 трлн.

SpaceX — главный актив Илона Маска

📆 Дата основания: 2002 год

👥 Количество сотрудников: 22 тысячи

💰 Капитализация: $2,3 трлн

SpaceX изначально создавалась в качестве ракетной компании. За 24 года она прошла путь от трёх неудачных пусков в 2006–2008 годах, когда фирма буквально стояла на грани банкротства, до крупнейшей космической компании в мире.

Также сегодня SpaceX является одной из самых крупных технологических компаний в мире. Помимо успешного коммерческого запуска ракет, компания развивает несколько совершенно противоположных направлений.

Starlink — самый крупный в мире провайдер спутникового интернета

Первые тестовые спутники Starlink были запущены в начале 2018 года, а уже в 2019 сервис официально начал работать.

На 2026 год Starlink насчитывает более 10 тысяч спутников на орбите Земли, которые покрывают всю планету. Во многом это заслуга успешной логистики, благодаря многоразовым ракетам SpaceX.

Starlink является главным активом SpaceX, который приносит большую часть прибыли. В 2025 году выручка Starlink составила $11,4 млрд — это 61% от всей выручки SpaceX.

xAI — главный ИИ-стартап Маска

Илон Маск основал xAI в 2023 году, спустя несколько лет после ухода из OpenAI. Стартап разрабатывает чат-бот Grok и одноименные языковые модели.

xAI владеет одним из самых мощных в мире суперкомпьютеров Colossus, который состоит из 200 тысяч чипов Nvidia, а в будущем их будет более 1 млн. Такая мощность уже позволяет xAI предоставлять кластер для работы других ИИ, например, Claude.

X — личная соцсеть Илона Маска

В 2022 году Илон Маск купил Twitter, уволил 75% сотрудников, переименовал его в X и начал масштабную переделку проекта.

С одной стороны в X появилось много новых функций, которые давно ждали пользователи. Но в то же время Маск отменил цензуру, ввёл платные подписки и интегрировал Grok. Это понравилось не всем пользователям и рекламодателям.

Многие крупные бренды отказались размещать рекламу в X и до сих пор не вернулись. Однако численность платформы по-прежнему оценивается в 550–600 млн пользователей. По данным DataReportal, 59,7% оставшейся аудитории использует X именно как источник новостей в реальном времени.

Кроме того, X выступает важнейшим источником для обучения языковых моделей Grok и источника информации, что сильно выделяет его среди конкурентов. С 2026 года X принадлежит xAI.

Grokipedia — личная Википедия Илона Маска

В 2025 году xAI запустила собственную онлайн-энциклопедию Grokipedia, в которой статьи в основном создаются и обновляются ИИ Grok.

Энциклопедия доступна только английском языке, но статьи нередко критикуют за использование сомнительных источников.

Tesla — крупнейший мировой производитель электромобилей

📆 Дата основания: 2003 год

👥 Количество сотрудников: 135 тысяч

💰 Капитализация: $1,5 трлн

Tesla является самой крупной в мире компанией, которая специализируется только на электромобилях. И хотя в последние годы BYD начала обходить её по продажам, Tesla по-прежнему удерживает высокие позиции, хотя её модельный ряд намного меньше, чем у других компаний.

Годовая выручка Tesla по итогам 2025 года составила $94,8 млрд, причём продажи автомобилей принесли только $69,5 млрд. Остальные деньги приходят от производства батарейных накопителей Megapack для промышленных объектов и солнечных систем, а также от продажи подписок на автопилот, страховок, техобслуживания и зарядок.

Tesla давно ищет другие источники прибыли. Сейчас Маск делает ставки на два направления:

Автопилот FSD и роботакси . Ожидается, что автовладельцы продолжат переходить на автопилот, который доступен по подписке. Данные о поездках с ним будут использоваться для работы роботакси Cybercab.

. Ожидается, что автовладельцы продолжат переходить на автопилот, который доступен по подписке. Данные о поездках с ним будут использоваться для работы роботакси Cybercab. Гуманоидные роботы Optimus. По заявлениям компании, начиная с 2025 года роботы-прототипы уже используются на заводах для выполнения несложных задач на конвейере. Илон Маск уверен, что именно роботы станут главным источником прибыли Tesla и смогут приносить более $10 трлн выручки в год в долгосрочной перспективе.

Neuralink — мозговые импланты Илона Маска

📆 Дата основания: 2016 год

👥 Количество сотрудников: 300

💰 Капитализация: $9 млрд

Neuralink занимается созданием нейрокомпьютерного интерфейса — миниатюрного чипа, имплантируемого в мозг, который позволяет передавать нейронные сигналы напрямую на внешние устройства.

Компания получила разрешение FDA на клинические испытания после длительных переговоров. В 2024 году была проведена первая успешная операция по имплантации чипа Ноланду Арбо с тяжёлой спинальной травмой. После операции он научился управлять курсором на компьютере и роботизированной рукой силой мысли.

Поскольку проект требует осторожности, долгих тестов и большого количества разрешений, он развивается не так быстро, как другие компании Маска.

Тем не менее Neuralink рассчитывает выйти на выручку в $100 млн к 2029 году, а к 2031 году зарабатывать до $1 млрд в год.

The Boring Company — должна избавить мир от автомобильных пробок

📆 Дата основания: 2016 год

👥 Количество сотрудников: 500

💰 Капитализация: $5,7 млрд

The Boring Company была создана, чтобы решить проблему автомобильных пробок, предложив необычную концепцию: переместить самые оживлённые участки в подземные туннели, по которым машины перевозят пассажиров из точки А в точку Б без светофоров и перекрёстков.

Главный реализованный проект — Vegas Loop в Лас-Вегасе, насчитывающий 11 станций. Власти города одобрили расширение туннелей до 110 км и 104 станций.

Строительство туннелей обходится The Boring Company дешевле за счёт использования собственной туннелепроходческой машины Prufrock. Она может погрузиться на необходимую глубину за 24 часа без рытья большого котлована и самостоятельно «вынырнуть» на поверхность в точке назначения.

Главная проблема The Boring Company заключается в том, что строительство туннелей должны оплачивать муниципалитеты, но не все из них готовы выделить на это большие деньги. Кроме того, были случаи, когда проекты закрывались из-за недовольства жителей.

Из чего состоит богатство Илона Маска

Перед выходом на IPO руководство SpaceX заявило, что Илон Маск владеет акциями на $866 млрд (сейчас они стоят дороже). Это примерно 79% от его состояния.

Ещё 24% приходится на акции Tesla и полученные опционы, которые оцениваются в $260 млрд.

Все остальные компании в совокупности составляют примерно 1% от общего состояния Маска.

SpaceX — главный актив Маска. Она вышла на биржу в июне 2026 года и сразу же стала стоить дороже, чем Tesla и Amazon. Сейчас она соревнуется с такими гигантами, как Apple, Google и Nvidia.

Помимо того, что Маск владеет примерно 40% акций SpaceX, ему ещё принадлежит 80–85% голосующих акций. Именно их владельцы могут голосовать за снятие CEO и председателя совета директоров SpaceX. Но поскольку большинство таких акций контролирует Маск, то, кроме него самого, никто не может его уволить.

Также нужно понимать, что акции ≠ деньги. Во-первых, Маск не имеет права продавать акции SpaceX в течение года с момента выхода на IPO. Во-вторых, если он попробует сразу продать все свои акции, то они просто рухнут, поэтому по текущей рыночной цене их невозможно будет реализовать. Кроме того, с полученных денег необходимо заплатить налог, что в случае Маска может составить десятки, если не сотни миллиардов долларов.

В этом нет ничего удивительного. Аналогичные ограничения действуют для всех миллиардеров.

Почему Маск богатеет быстрее всех миллиардеров

Большинство миллиардеров становятся богаче благодаря одному успешному бизнесу. У Маска другая история.

Он одновременно контролирует космическую компанию, крупнейшую сеть спутникового интернета, одного из лидеров рынка ИИ, производителя электромобилей, разработчика мозговых имплантов и компанию, строящую подземные транспортные системы.

Именно поэтому состояние Маска растет быстрее, чем у любого другого миллиардера. Он сделал ставку сразу на несколько технологий будущего, и пока эта ставка выглядит выигрышной.

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