В Госдуме предложили гражданам добровольно передавать свою геопозицию для безопасности прямиком в МВД

Депутаты партии Новые люди во главе с Владиславом Даванковым предложили создать сервис, который позволит гражданам добровольно делиться геопозицией с полицией и экстренными службами в случае возникновения опасной ситуации. Соответствующее предложение направлено министру МВД Владимиру Колокольцеву.

Представляется целесообразным проработать запуск в приложениях «Госуслуги», «МВД России» и в цифровом контуре Системы-112 функции «Безопасный маршрут». Такая функция могла бы позволить гражданину добровольно включить временную передачу маршрута и геолокации в экстренные службы при возникновении угрозы жизни, здоровью или личной безопасности. Говорится в письме

Предполагается, что человек сможет заранее или уже во время тревожной ситуации активировать режим безопасности, указать конечную точку и примерное время прибытия либо выбрать один из готовых сценариев: «иду домой», «еду в такси», «нахожусь в опасной ситуации» или «нужна помощь». Если пользователь не подтвердит завершение маршрута, сервис автоматически передаст данные оператору Системы-112 или в полицию для оценки ситуации.

По мнению авторов инициативы, такой механизм поможет быстрее установить местонахождение человека и повысит эффективность реагирования в экстренных случаях. [ТАСС]

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