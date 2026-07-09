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В ChatGPT появилась мощнейшая модель GPT-5.6, которая пишет отчёты и отправляет письма без участия человека

Илья Сидоров avatar | сегодня в 21:02
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В ChatGPT появилась мощнейшая модель GPT-5.6, которая пишет отчёты и отправляет письма без участия человека

OpenAI наконец-то выпустила ИИ-модель GPT-5.6 для всех пользователей спустя две недели после презентации. Лучше всего эта модель подходит для программирования, кибербезопасности, научных исследований и работы за компьютером.

Бесплатные пользователи и подписчики Go получат доступ к GPT-5.6 Terra — это самая сбалансированная модель из нового семейства.

Пользователи с подписками Plus, Pro, Business и Enterprise могут выбирать между GPT-5.6 Sol, Terra и Luna, а также устанавливать уровень сложности для каждой из них.

Также сегодня OpenAI представила ИИ-агента ChatGPT Work. Это прямой конкурент Claude Cowork. Он может самостоятельно создавать документы, таблицы, презентации и веб-приложения на основе ваших файлов. ChatGPT Work может получать информацию из Gmail, Google Drive, Slack, Microsoft 365, Notion, календарей, CRM-систем, а также локальных файлов и папок.

Одна из главных особенностей ChatGPT Work — выполнение длинной цепочки действий. Например, он может самостоятельно найти нужные файлы на диске и в Slack, подготовить отчёт и презентацию, а затем отправить их по электронной почте.

Доступ к ChatGPT Work получат все пользователи, но самая мощная версия Ultra, которая одновременно запускает четырёх ИИ-агентов для выполнения задачи, будет работать только с подписками Pro и Enterprise.

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ChatGPT OpenAI Нейросети Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
OpenAI наконец-то выпустила ИИ-модель GPT-5.6 для всех пользователей спустя две недели после презентации. Лучше всего эта модель подходит для программирования, кибербезопасности, научных исследований и работы за компьютером. Бесплатные пользователи и подписчики Go получат доступ к GPT-5.6 Terra — это самая сбалансированная модель из нового семейства. Пользователи с подписками Plus, Pro, Business и Enterprise могут выбирать...

7 комментариев

Котик
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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  1. ravenby avatar
    ravenby сегодня в 21:26

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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 22:47

    Опять эти бесконечные уровни подписок, скоро за всё придется доплачивать. Интересно только, насколько реально ChatGPT Work сможет заменить живого ассистента в работе.

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