В ChatGPT появилась мощнейшая модель GPT-5.6, которая пишет отчёты и отправляет письма без участия человека

OpenAI наконец-то выпустила ИИ-модель GPT-5.6 для всех пользователей спустя две недели после презентации. Лучше всего эта модель подходит для программирования, кибербезопасности, научных исследований и работы за компьютером.

Бесплатные пользователи и подписчики Go получат доступ к GPT-5.6 Terra — это самая сбалансированная модель из нового семейства.

Пользователи с подписками Plus, Pro, Business и Enterprise могут выбирать между GPT-5.6 Sol, Terra и Luna, а также устанавливать уровень сложности для каждой из них.

Также сегодня OpenAI представила ИИ-агента ChatGPT Work. Это прямой конкурент Claude Cowork. Он может самостоятельно создавать документы, таблицы, презентации и веб-приложения на основе ваших файлов. ChatGPT Work может получать информацию из Gmail, Google Drive, Slack, Microsoft 365, Notion, календарей, CRM-систем, а также локальных файлов и папок.

Одна из главных особенностей ChatGPT Work — выполнение длинной цепочки действий. Например, он может самостоятельно найти нужные файлы на диске и в Slack, подготовить отчёт и презентацию, а затем отправить их по электронной почте.

Доступ к ChatGPT Work получат все пользователи, но самая мощная версия Ultra, которая одновременно запускает четырёх ИИ-агентов для выполнения задачи, будет работать только с подписками Pro и Enterprise.

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