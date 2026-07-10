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Стоимость iPhone 18 Pro Max подорожает на $300 из-за памяти и 2-нм процессора

Илья Сидоров avatar | сегодня в 8:56
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Стоимость iPhone 18 Pro Max подорожает на $300 из-за памяти и 2-нм процессора

Аналитики Counterpoint Research подсчитали, что стоимость компонентов для iPhone 18 Pro Max с 1 ТБ памяти может вырасти на $300 по сравнению с iPhone 17 Pro Max с аналогичным объёмом памяти.

Главной причиной станет резкое подорожание памяти. Оперативная память и накопитель в iPhone 18 Pro Max будут стоить дороже, чем эти же компоненты в iPhone 17 Pro Max вместе с процессором, камерой и дисплеем.

2-нм процессор A20 Pro станет немного дороже, хотя стоимость дисплея и некоторых других компонентов, наоборот, может снизиться. При этом камеры, как ожидается, тоже немного прибавят в цене.

Ожидается, что Apple повысит цены неравномерно для разных версий, чтобы модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max с большим объёмом памяти сохранили прибыльность. Даже если средняя цена iPhone 18 Pro Max вырастет примерно на $200, валовая маржа устройства всё равно окажется немного ниже, чем у iPhone 17 Pro Max в 2025 году.

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iPhones.ru
Аналитики Counterpoint Research подсчитали, что стоимость компонентов для iPhone 18 Pro Max с 1 ТБ памяти может вырасти на $300 по сравнению с iPhone 17 Pro Max с аналогичным объёмом памяти. Главной причиной станет резкое подорожание памяти. Оперативная память и накопитель в iPhone 18 Pro Max будут стоить дороже, чем эти же компоненты в iPhone...

4 комментария

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Sang Zhang avatar
    Sang Zhang сегодня в 9:06

    Как может стоимость подорожать?

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  2. C
    Channel
    сегодня в 9:13

    Кому говорить спасибо?

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