Стоимость iPhone 18 Pro Max подорожает на $300 из-за памяти и 2-нм процессора

Аналитики Counterpoint Research подсчитали, что стоимость компонентов для iPhone 18 Pro Max с 1 ТБ памяти может вырасти на $300 по сравнению с iPhone 17 Pro Max с аналогичным объёмом памяти.

Главной причиной станет резкое подорожание памяти. Оперативная память и накопитель в iPhone 18 Pro Max будут стоить дороже, чем эти же компоненты в iPhone 17 Pro Max вместе с процессором, камерой и дисплеем.

2-нм процессор A20 Pro станет немного дороже, хотя стоимость дисплея и некоторых других компонентов, наоборот, может снизиться. При этом камеры, как ожидается, тоже немного прибавят в цене.

Ожидается, что Apple повысит цены неравномерно для разных версий, чтобы модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max с большим объёмом памяти сохранили прибыльность. Даже если средняя цена iPhone 18 Pro Max вырастет примерно на $200, валовая маржа устройства всё равно окажется немного ниже, чем у iPhone 17 Pro Max в 2025 году.

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