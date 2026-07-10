Прокачал свой MacBook за пару минут. 6 бесплатных утилит, которые как швейцарский нож доведут macOS до ума

Раз в пару месяцев я пересобираю список утилит на рабочем Mac. В этот раз подборка получилась про замену: почти каждое приложение ниже закрывает нишу, где раньше приходилось платить за подписку или мириться с ограничениями системных инструментов.

В этом выпуске я отобрал шесть отличных утилит, которые нашел относительно недавно и теперь регулярно использую их на своем Mac:

Vorssaint : утилита-швейцарский-нож, которая заменяет кучу мелких полезных приложений;

: утилита-швейцарский-нож, которая заменяет кучу мелких полезных приложений; Orbl : превращаем обои macOS в «центр управления полетами»;

: превращаем обои macOS в «центр управления полетами»; OpenLogi : избавляемся от тяжелого фирменного софта с регистрацией;

: избавляемся от тяжелого фирменного софта с регистрацией; Silicio : минималистичные виджеты с плеером для Spotify или Apple Music;

: минималистичные виджеты с плеером для Spotify или Apple Music; Mac Sai : забываем о покупке CleanMyMac;

: забываем о покупке CleanMyMac; AirBattery: контролируем заряд всех подключенных Bluetooth-устройств.

Vorssaint: один менюбар вместо десятка мелких утилит

Если на вашем Mac живет множество отдельных иконок для контроля громкости по приложениям, мониторинга диска, буфера обмена и прочих полезных штук, вы оказались в правильном месте. Vorssaint объединяет все эти функции.

Внутри: фишка, которая не дает Mac засыпать даже с закрытой крышкой, регулировка громкости для каждого приложения отдельно, выбор устройства вывода звука и микрофона, мониторинг CPU, GPU, памяти, температуры, дисков, сети и состояния батареи.

Отдельно отмечу: историю буфера обмена, оконный менеджер, функцию «вырезать-вставить» для Finder и удаление приложений вместе с «хвостами».

Приложение бесплатное, с открытым кодом и работает полностью локально — ни аккаунта, ни подписки, ни телеметрии разработчик не заявляет.

👉 Скачать Vorssaint с официального сайта

Orbl: превращаем обои в дашборд с полезной информацией

Orbl превращает обои рабочего стола в панель с виджетами: часы, погода, счётчик до заката, качество воздуха, время в потоке без переключения приложений, ближайшая встреча из календаря, напоминания, обратный отсчёт до важной даты.

Отдельно стоит статистика Mac: загрузка процессора, память, диск, состояние Wi-Fi, заряд подключённых устройств вроде AirPods или мыши, прогресс месяца и года в виде тонких полосок.

Разработчики уверяют, что в состоянии покоя приложение почти не нагружает процессор и потребляет меньше 100 МБ памяти. На практике в Мониторинге системы Orbl действительно ведёт себя тихо.

Базовый набор виджетов бесплатный и работает без ограничений по времени. За доступ к интеграциям, таким как Stripe, GitHub, Reddit, курсы криптовалют и обменные курсы, просят разовую оплату. Из ограничений: приложение работает только на Apple Silicon.

👉 Скачать Orbl бесплатно с официального сайта

OpenLogi: используем мышь Logitech без фирменного софта

Если у вас MX Master и вы устали от Logi Options+ с его обязательной авторизацией, OpenLogi решает именно эту проблему. Это независимая программа с открытым кодом для настройки мышей Logitech, без единого запроса на вход в аккаунт.

Функциональность закрывает почти всё, что умеет фирменное приложение: переназначение кнопок (41 встроенное действие), управление DPI и пресетами, переключение SmartShift между трещоткой и свободным вращением колеса, профили под конкретные приложения с автоматическим переключением при смене фокуса.

Поддерживаются MX Master 4, 3S и 3, MX Anywhere 3, Signature M650 и Ergo M575, а проводные клавиатуры G-серии получают управление подсветкой.

Есть нюанс: OpenLogi и Logi Options+ не могут работать одновременно. Перед запуском OpenLogi родное приложение Logitech придётся закрыть полностью, включая фоновый агент в менюбаре. К слову, проект пока в активной разработке, и разработчики честно предупреждают, что конфигурация может меняться от версии к версии.

👉 Скачать OpenLogi с официального сайта

Silicio: мини-плеер с обложками на рабочем столе

Apple Music и Spotify предлагают управлять воспроизведением в окне приложения или с помощью функциональных клавиш F на клавиатуре. Silicio выносит его на рабочий стол в виде мини-плеера с обложкой альбома и виджетов для Центра уведомлений.

Программа работает с Apple Music и Spotify, поддерживает несколько тем оформления, глобальные горячие клавиши для управления музыкой из любого приложения, уведомления о смене трека и интеграцию с Last.fm.

👉 Скачать Silicio бесплатно в Mac App Store

Mac Sai: бесплатная замена CleanMyMac

Что умеет: умное сканирование по 13 модулям, очистка системного мусора по 16 категориям (включая утончение универсальных бинарников — когда из файла вырезается ненужная архитектура процессора), поиск вложений почты, очистка браузеров, управление автозагрузкой, деинсталлятор, который ищет остатки программ по 17+ подпапкам Library, визуализатор занятого места в виде треймапа и поиск дубликатов.

Mac Sai для тех, кто предпочитает открытый код и разовую установку без подписки за 39,95 доллара в год. Все удаления по умолчанию идут в Корзину, а не мимо неё, что снижает риск случайно снести что-то важное.

👉 Скачать Mac Sai бесплатно с GitHub

AirBattery: заряд всех ваших устройств в одном месте

Последняя программа в подборке решает мелкую, но регулярно раздражающую задачу — посмотреть, сколько заряда осталось у AirPods, Apple Watch, iPhone, Magic Trackpad или произвольной Bluetooth-колонки, не открывая для каждого устройства отдельное меню.

AirBattery сама находит поддерживаемые устройства и показывает уровень заряда в Dock, строке меню или в виде виджета.

Значок в строке меню можно переключить на реалистичную иконку батареи в стиле iOS. Для iPhone и iPad без Wi-Fi предусмотрен режим чтения заряда по Bluetooth, но он требует, чтобы устройство хоть раз было подключено к Mac кабелем.

Работает AirBattery на macOS 11 и старше. Для чтения данных с периферии приложению нужен доступ к Bluetooth — это ожидаемо, раз именно так оно перехватывает пакеты с информацией о заряде. Первый запуск необходимо подтвердить: открыть Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Все равно открыть.

👉 Скачать AirBattery с GitHub

Итоги

Mac Sai напрямую заменяет платные подписки. Vorssaint и AirBattery закрывают функции, за которые раньше приходилось ставить сразу несколько разных утилит. Orbl и Silicio отвечают за эстетику рабочего стола.

Какими утилитами для macOS вы пользуетесь регулярно и есть ли среди них такие, которые давно заменили платный софт?

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