Вышла новая «Моана» в виде живого кино с Дуэйном Джонсоном. Вытянул ли Скала этот ремейк

Игровой ремейк «Моаны» наконец вышел в мировой прокат.

Казалось бы, у Disney было все для успеха: любимая миллионами успешная история, Дуэйн «Скала» Джонсон, знакомые песни Лина-Мануэля Миранды и новое лицо в роли Моаны.

Но… первые отзывы оказались крайне негативными, почти никому не понравилось кино. На Rotten Tomatoes у фильма всего около 37% положительных рецензий, а на iMDB 5,5 из 10. Многие называют его одним из самых слабых игровых ремейков Disney за последние годы.

Почему так? Давайте разбираться.

Почти тот же мультфильм, только с живыми актёрами

Страна: Новая Зеландия, США

Жанр: мюзикл, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный

Режиссер: Томас Каил

В ролях: Кэтрин Лагаайя, Дуэйн Джонсон, Джон Туи, Фрэнки Адамс, Рина Оуэн

Сюжет почти полностью повторяет оригинал 2016 года.

Юная Моана отправляется в опасное путешествие, чтобы вернуть сердце богини Те Фити и спасти свой народ. По пути ей вновь помогает полубог Мауи, а зрителей ждут знакомые песни, морские чудовища и практически все ключевые сцены из оригинала.

Фильм стал реалистичнее, а магии стало меньше

Главная претензия заключается в том, что ремейк слишком боится быть самостоятельным, он вообще ничего нового не предлагает. Вместо нового взгляда Disney фактически покадрового пересняла мультфильм. Так зачем вообще тогда такая версия нужна?

Хотя «Моана» снята с живыми актерами, значительная часть декораций и персонажей существует только благодаря CGI. Из-за большого количества компьютерной графики фильм выглядит слишком ненатуральным. Отдельные сцены уступают по зрелищности оригинальному мультфильму. Это как вообще такое возможно?

Если в мультике Мауи был одним из главных украшений, то теперь Дуэйн Джонсон играет «на автопилоте» и уже не передает своего персонажа, как положено. Практически единогласно хвалят лишь Кэтрин Лагаайю, исполнившую роль Моаны.

Почти все рецензии сходятся в одном

Здесь попросту нет души.

Variety: «Моана» — первый игровой ремейк Disney за долгое время, который действительно работает как самостоятельное кино. Авторы хвалят актерский состав, энергетику и считают, что фильм оказался удачнее большинства предыдущих ремейков студии.

The Guardian: Дуэйн Джонсон уже не вытягивает образ Мауи, а огромное количество компьютерной графики делает киноверсию похожей на еще один мультфильм, только менее выразительный. В итоге теряется весь шарм, который был у оригинала.

Slashfilm: ремейк выглядит искусственным, безжизненным и почти не оправдывает свое существование. Большая часть фильма настолько зависит от компьютерной графики, что его сложно вообще назвать игровым кино.

Ремейк вряд ли сможет заменить оригинал

Если вы никогда не смотрели оригинальную «Моану», то новая версия вполне может понравиться.

Однако для тех, кто вырос на мультфильме 2016 года, ремейк, скорее всего, покажется дурацкой копией без собственного характера. Именно поэтому первые отзывы оказались настолько проходными.

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