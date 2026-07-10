Wildberries начал отменять заказы из-за проблем с топливом в России
Артём Баусов |
сегодня в 14:04
Обновлено в 14:12
В Wildberries заявили, что информация о проблемах с доставкой заказов из-за ситуации с топливом не соответствует действительности.
Некоторые пользователи стали сообщать, что Wildberries начал отменять часть их заказов.
В уведомлениях маркетплейс объясняет это возникшими сложностями с доставкой. А они связаны напрямую с нехваткой бензина, во многих регионах ввели жесткие ограничения.
Отмены пока затрагивают лишь отдельные заказы и не носят массового характера. Однако при дальнейшем ухудшении ситуации с логистикой число отмен может увеличиться.
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Некоторые пользователи стали сообщать, что Wildberries начал отменять часть их заказов. В уведомлениях маркетплейс объясняет это возникшими сложностями с доставкой. А они связаны напрямую с нехваткой бензина, во многих регионах ввели жесткие ограничения. Отмены пока затрагивают лишь отдельные заказы и не носят массового характера. Однако при дальнейшем ухудшении ситуации с логистикой число отмен может увеличиться....
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