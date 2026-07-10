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Wildberries начал отменять заказы из-за проблем с топливом в России

Обновлено в 14:12
В Wildberries заявили, что информация о проблемах с доставкой заказов из-за ситуации с топливом не соответствует действительности.
Артём Баусов avatar | сегодня в 14:04
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Wildberries начал отменять заказы из-за проблем с топливом в России

Некоторые пользователи стали сообщать, что Wildberries начал отменять часть их заказов.

В уведомлениях маркетплейс объясняет это возникшими сложностями с доставкой. А они связаны напрямую с нехваткой бензина, во многих регионах ввели жесткие ограничения.

Отмены пока затрагивают лишь отдельные заказы и не носят массового характера. Однако при дальнейшем ухудшении ситуации с логистикой число отмен может увеличиться.

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Некоторые пользователи стали сообщать, что Wildberries начал отменять часть их заказов. В уведомлениях маркетплейс объясняет это возникшими сложностями с доставкой. А они связаны напрямую с нехваткой бензина, во многих регионах ввели жесткие ограничения. Отмены пока затрагивают лишь отдельные заказы и не носят массового характера. Однако при дальнейшем ухудшении ситуации с логистикой число отмен может увеличиться....

10 комментариев

Котик
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. aequo avatar
    aequo сегодня в 14:23

    Отмена должна быть платная! Ну как так!

    8
    1
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  2. vasilyevsg23 avatar
    vasilyevsg23 сегодня в 15:46

    А как мы отменяем заказ так с нас комиссии, штрафы, обвинения

    4
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