Apple Watch захватили 90% рынка смарт-часов, на которых локально работает ИИ

Согласно исследованию Counterpoint Research, Apple заняла около 90% мировых поставок смарт-часов с поддержкой Edge AI в первом квартале 2026 года.

Edge AI — это ИИ, который работает прямо на устройстве без отправки данных в облако. В Apple Watch такие задачи выполняет Neural Engine: он, например, распознаёт признаки аритмии или фиксирует падение пользователя в реальном времени.

За год доля смарт-часов с поддержкой Edge AI выросла на 70% и достигла 25% от всех мировых поставок. При этом около 90% таких устройств пришлись именно на Apple.

Преимущество Apple связано с тем, что компания одной из первых начала внедрять специализированные нейронные ускорители в свои часы. Чип S9 с четырёхъядерным Neural Engine дебютировал ещё в 2023 году. Huawei выпустила аналогичное решение только в 2025 году, Qualcomm представит свою платформу Snapdragon Wear Elite в 2026 году, а Google пока лишь готовит собственный процессор для носимых устройств. [MacRumors]

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