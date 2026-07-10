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Apple Watch захватили 90% рынка смарт-часов, на которых локально работает ИИ

Артём Баусов avatar | сегодня в 21:34
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Apple Watch захватили 90% рынка смарт-часов, на которых локально работает ИИ

Согласно исследованию Counterpoint Research, Apple заняла около 90% мировых поставок смарт-часов с поддержкой Edge AI в первом квартале 2026 года.

Edge AI — это ИИ, который работает прямо на устройстве без отправки данных в облако. В Apple Watch такие задачи выполняет Neural Engine: он, например, распознаёт признаки аритмии или фиксирует падение пользователя в реальном времени.

За год доля смарт-часов с поддержкой Edge AI выросла на 70% и достигла 25% от всех мировых поставок. При этом около 90% таких устройств пришлись именно на Apple.

Преимущество Apple связано с тем, что компания одной из первых начала внедрять специализированные нейронные ускорители в свои часы. Чип S9 с четырёхъядерным Neural Engine дебютировал ещё в 2023 году. Huawei выпустила аналогичное решение только в 2025 году, Qualcomm представит свою платформу Snapdragon Wear Elite в 2026 году, а Google пока лишь готовит собственный процессор для носимых устройств. [MacRumors]

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Apple Apple Watch часы и браслеты Новости
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iPhones.ru
Согласно исследованию Counterpoint Research, Apple заняла около 90% мировых поставок смарт-часов с поддержкой Edge AI в первом квартале 2026 года. Edge AI — это ИИ, который работает прямо на устройстве без отправки данных в облако. В Apple Watch такие задачи выполняет Neural Engine: он, например, распознаёт признаки аритмии или фиксирует падение пользователя в реальном времени....

3 комментария

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Момент из фильма
Момент из фильма
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Момент из фильма
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Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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  1. id363248270 avatar
    id363248270 сегодня в 21:42

    Вы смеётесь ? Кого это волнует ? Каждую ночь на зарядке. А все эти фичи за две недели перестают волновать

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  2. id746240200 avatar
    id746240200 сегодня в 21:50

    Каким образом распознавание аритмии или падения являются работой ИИ ?!! К датчикам (которые жрут батарейку круглосуточно) приделали маркетинговую мулечку.

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