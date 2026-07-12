Как создать загрузочную флешку для любой версии macOS, чтобы восстановить систему даже без интернета. Самый надежный способ

Создание загрузочной флешки для Мака всегда было небольшим квестом. Сначала для этого использовали сторонние приложения, затем перешли на набор команд в Терминале.

При этом купертиновцы часто меняют что-то в этом процессе. То запретят загрузку установщиков для старых версий, то не выложат какой-то релиз системы в Mac App Store, то уберут удобный способ переустановки по сети с дефолтной версией macOS для Mac с M-процессорами.

В итоге раз в несколько лет процесс менялся и вспомнить, как именно сделать накопитель для той или иной системы иногда очень сложно. Решил сделать универсальную инструкцию для десяти последних версий системы.

В ней будем использовать только стандартные приложения Терминал и Дисковая утилита, а образы будем загружать только с серверов Apple.

Как узнать, какие версии macOS поддерживает ваш Mac

Чтобы не шерстить десятки статей с описанием каждой модели Мака, достаточно ввести специальную команду в Терминале:

softwareupdate --list-full-installers

Команда удобна тем, что покажет не только совместимые системы, но и доступные на данный момент релизы. То есть увидите все сборки каждой версии macOS, которые можно скачать с сайта Apple.

Если забыли, что нового в каждой из версий, ниже наши статьи-обзоры.

Как скачать установщик нужной версии macOS

Когда определили, какие версии поддерживает ваш Мак и выбрали ту, что будете устанавливать, нужно ее скачать.

Раньше установщики можно было без труда скачать в Mac App Store, но в последние годы ситуация изменилась. При попытке скачать установщик, нас перебрасывает в системные настройки для загрузки апдейта. И тут macOS не дает загрузить более старые версии системы, чем установленная.

На помощь снова придет полезная команда в Терминале:

softwareupdate --fetch-full-installer --full-installer-version XXX

– где XXX номер сборки, например, 25.4.1 или 15.7.7

Мак загрузит нужный установщик с серверов Apple. Удобно, что для каждой сборки есть полный установочный пакет, а не небольшое обновление. То есть вы можете скачать любую выбранную сборку, если она вам нужна, а не обновляться до нее после установки первого релиза системы.

Скорость загрузки напрямую зависит от скорости вашего интернета. Потребуется скачать от 12 до 19 ГБ, в зависимости от версии macOS.

Как отформатировать флешку

Пока установщик загружается, можно заняться флешкой. Для этого запустите приложение Дисковая утилита. Как обычно, найти можно через Spotlight, в Launchpad или в папке Программы.

Накопителя на 32 ГБ хватит для любой версии системы. Для macOS Sonoma и более старых версий хватит и 16 ГБ.

1. В боковом меню Дисковой утилиты выберите флешку.

2. Нажмите кнопку Стереть.

3. Введите параметры:

Имя – MyVolume

Формат – Mac OS Extended (журналируемый)

Схема – Схема разделов GUID

4. Нажмите Стереть и дождитесь окончания процесса.

Как записать установщик на флешку

Для начала посмотрите на окно Терминала и убедитесь, что установщик загружен. Если он еще скачивается, увидите статус в процентах. Еще найти загруженный установщик можно в папке Программы.

1. Запустите Терминал и введите команду для создания флешки с соответствующей версией системы:

Для macOS Tahoe:

sudo /Applications/Install\ macOS\ Tahoe.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

Для macOS Sequoia:

sudo /Applications/Install\ macOS\ Sequoia.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

Для macOS Sonoma:

sudo /Applications/Install\ macOS\ Sonoma.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

Для macOS Ventura:

sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

Для macOS Monterey:

sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

Для macOS Big Sur:

sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

Для macOS Catalina:

sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

Для macOS Mojave:

sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

Для macOS High Sierra:

sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

2. Введите пароль администратора и нажмите Enter, чтобы продолжить.

3. На запрос ответьте Y и нажмите Enter, чтобы подтвердить стирание данных с накопителя.

4. Дождитесь, когда в Терминале появится надпись “Install media now available”

Готово! Можете приступать к установке системы.

Как установить macOS с внешнего накопителя

Когда будете готовы, сделайте следующее:

1. Выключите компьютер (не перезагружайте, а именно выключите).

2. Подключите к Mac установочную флешку.

3. На Mac с процессорами M-серии зажмите и удерживайте кнопку включения, а на Mac с Intel-процессорами, зажмите кнопку Alt (Option) и нажмите кнопку включения.

4. Попадете в загрузочное меню, в котором нужно выбрать установочную флешку.

Дальше начнется стандартная установка macOS. Следуйте указаниям мастера установки, отвечайте на вопросы и настраивайте параметры системы.

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