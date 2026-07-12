Поставил бы каждые: 10 классных обоев для iPhone в высоком качестве

Грядет новая неделя, а значит пора обновлять изображения на экранах блокировки ваших смартфонов.
Собрали 10 обоев для ваших iPhone.
Как установить эти обои на iPhone
Это очень просто и делается в два этапа — загрузка и установка фоновым изображением.
1. Откройте картинку на отдельном экране, тапнув по ссылке под изображением. После этого нажмите на иконку со стрелкой в верхнем правом углу -> Смотреть, удерживайте пальцем на картинке 1-2 секунды —> Сохранить в Фото.
2. Для установки изображения в качестве фона перейдите в приложение Фото, нажмите кнопку Поделиться и выберите Сделать обоями.
3. Нажмите кнопку Готово -> Сделать парой обоев.
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