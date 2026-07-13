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Минпросвещения впервые установило, сколько времени детям можно сидеть в телефоне, за компьютером и смотреть телевизор

Илья Сидоров avatar | сегодня в 9:04
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Минпросвещения впервые установило, сколько времени детям можно сидеть в телефоне, за компьютером и смотреть телевизор

Минпросвещения направило в регионы методические рекомендации по использованию детьми смартфонов, компьютеров и телевизоров.

Использование смартфонов

  • До 2–3 лет: рекомендуется максимально исключить использование смартфонов.
  • 2–3 года: до 20 минут в день.
  • 3–7 лет: до 1 часа в день.
  • 7–11 лет: до 1,5 часа в день.
  • 11–16 лет: до 2 часов в день.

Работа за компьютером

  • 7–11 лет: не более 30 минут подряд, с перерывами каждые 20 минут для гимнастики глаз и физической активности.
  • 12–14 лет: не более 45 минут подряд, затем обязательный перерыв.
  • 15–17 лет: суммарно 1–2 часа в день с регулярными перерывами и чередованием с офлайн-активностью.

Просмотр телевизора

  • 3–7 лет: до 30 минут в день.
  • 8–10 лет: до 1 часа в день.
  • 11–14 лет: 1,5–2 часа в день.
  • 14–18 лет: до 3 часов в день с перерывами каждый час.

Это не запрет и не строгие ограничения, а рекомендации для родителей и педагогов.

[Интерфакс]

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компьютеры Россия смартфоны телевизоры Новости
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iPhones.ru
Минпросвещения направило в регионы методические рекомендации по использованию детьми смартфонов, компьютеров и телевизоров. Использование смартфонов До 2–3 лет: рекомендуется максимально исключить использование смартфонов. 2–3 года: до 20 минут в день. 3–7 лет: до 1 часа в день. 7–11 лет: до 1,5 часа в день. 11–16 лет: до 2 часов в день. Работа за компьютером 7–11...

4 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Видео мем
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Какие правила в комментариях
  1. virtualinsanity avatar
    virtualinsanity сегодня в 9:36

    Телевизор особенно. Его не надо смотреть совсем.

    2
    1
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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 10:11

    Два часа в день для подростка это просто сказки. Мой мелкий в смартфоне полдня проводит и никакие советы не помогут.

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