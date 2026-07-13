Минпросвещения впервые установило, сколько времени детям можно сидеть в телефоне, за компьютером и смотреть телевизор

Минпросвещения направило в регионы методические рекомендации по использованию детьми смартфонов, компьютеров и телевизоров.
Использование смартфонов
- До 2–3 лет: рекомендуется максимально исключить использование смартфонов.
- 2–3 года: до 20 минут в день.
- 3–7 лет: до 1 часа в день.
- 7–11 лет: до 1,5 часа в день.
- 11–16 лет: до 2 часов в день.
Работа за компьютером
- 7–11 лет: не более 30 минут подряд, с перерывами каждые 20 минут для гимнастики глаз и физической активности.
- 12–14 лет: не более 45 минут подряд, затем обязательный перерыв.
- 15–17 лет: суммарно 1–2 часа в день с регулярными перерывами и чередованием с офлайн-активностью.
Просмотр телевизора
- 3–7 лет: до 30 минут в день.
- 8–10 лет: до 1 часа в день.
- 11–14 лет: 1,5–2 часа в день.
- 14–18 лет: до 3 часов в день с перерывами каждый час.
Это не запрет и не строгие ограничения, а рекомендации для родителей и педагогов.
4 комментария