Минпросвещения впервые установило, сколько времени детям можно сидеть в телефоне, за компьютером и смотреть телевизор

Минпросвещения направило в регионы методические рекомендации по использованию детьми смартфонов, компьютеров и телевизоров.

Использование смартфонов

Работа за компьютером

Просмотр телевизора

Это не запрет и не строгие ограничения, а рекомендации для родителей и педагогов.

[Интерфакс]

iPhones.ru

Минпросвещения направило в регионы методические рекомендации по использованию детьми смартфонов, компьютеров и телевизоров. Использование смартфонов До 2–3 лет: рекомендуется максимально исключить использование смартфонов. 2–3 года: до 20 минут в день. 3–7 лет: до 1 часа в день. 7–11 лет: до 1,5 часа в день. 11–16 лет: до 2 часов в день. Работа за компьютером 7–11...