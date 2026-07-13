Открыт предзаказ электромобиля UMO 5 с сервисами Яндекса и Алисой. Цены и комплектации

UMO начала принимать предзаказы на электромобиль UMO 5 для всех желающих.

Для бронирования автомобиля нужно внести 10 тысяч рублей. Новинка предлагается в двух комплектациях:

«Про»: от 2,59 млн рублей

«Макс»: от 2,79 млн рублей

Указанные цены действуют с учетом государственной субсидии в размере 925 тысяч рублей.

👍 Рекомендуем Зимний электромобиль с запасом под 500 км. Обзор UMO 5 с Алисой, который не боится русских морозов Провёл с предрелизной версией машины несколько дней в Москве, потолкался в пробках, проверил запас хода, попробовал возможности Алисы, интегрированной прямо в «мозги» автомобиля, и составить полное впечатление…→

Обе версии оснащены Алисой, навигацией и мультимедийными сервисами Яндекса, шестью подушками безопасности, системой кругового обзора на 360° и задними датчиками парковки.

Комплектация «Макс» также получила панорамную крышу, комплекс водительских ассистентов ADAS уровня L2, включая адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе, интеллектуальную подсветку салона, HD-камеру заднего вида и передние парктроники.

11 7