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Авто

Открыт предзаказ электромобиля UMO 5 с сервисами Яндекса и Алисой. Цены и комплектации

Артём Баусов avatar | сегодня в 15:28
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Открыт предзаказ электромобиля UMO 5 с сервисами Яндекса и Алисой. Цены и комплектации

UMO начала принимать предзаказы на электромобиль UMO 5 для всех желающих.

Для бронирования автомобиля нужно внести 10 тысяч рублей. Новинка предлагается в двух комплектациях:

  • «Про»: от 2,59 млн рублей
  • «Макс»: от 2,79 млн рублей

Указанные цены действуют с учетом государственной субсидии в размере 925 тысяч рублей.

Обе версии оснащены Алисой, навигацией и мультимедийными сервисами Яндекса, шестью подушками безопасности, системой кругового обзора на 360° и задними датчиками парковки.

Комплектация «Макс» также получила панорамную крышу, комплекс водительских ассистентов ADAS уровня L2, включая адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе, интеллектуальную подсветку салона, HD-камеру заднего вида и передние парктроники.

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авто Яндекс Новости
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iPhones.ru
UMO начала принимать предзаказы на электромобиль UMO 5 для всех желающих. Для бронирования автомобиля нужно внести 10 тысяч рублей. Новинка предлагается в двух комплектациях: «Про»: от 2,59 млн рублей «Макс»: от 2,79 млн рублей Указанные цены действуют с учетом государственной субсидии в размере 925 тысяч рублей. 👍 Рекомендуем Зимний электромобиль с запасом под 500 км....

4 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
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Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. JustName avatar
    JustName сегодня в 15:34

    Очень медленно развивается сеть электрозаправок. Законодательно также очень ограничивается внедрение электрозаправок на парковках у жилых домов

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  2. slkumax avatar
    slkumax сегодня в 15:48

    В китае копия этой машины и в более хорошей комплектации стоит 0.8 млн – 1.2 млн. У нас тут 2.8 и это с субсидией в 0.9 млн.  Получается если раньше у нас было правило: купил машину себе и еще одну чиновнику.  То теперь купил себе, купил чиновнику, купил его сыну. 

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