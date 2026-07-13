Зимний электромобиль с запасом под 500 км. Обзор UMO 5 с Алисой, который не боится русских морозов

Пару недель назад мне в руки попали ключи от UMO 5. Кто пропустил, это электромобиль, созданный EVM в партнёрстве с Яндексом.

Провёл с предрелизной версией машины несколько дней в Москве, потолкался в пробках, проверил запас хода, попробовал возможности Алисы, интегрированной прямо в «мозги» автомобиля, и составить полное впечатление.

Скажу сразу: это глубоко переосмысленный продукт, где технологии Яндекса встретились с китайской платформой, чтобы сделать идеальный городской автомобиль с подной адаптацией под наши условия. И да, забегая вперед, у них хорошо получилось. Но давайте обо всём по порядку.

Откуда взялся UMO 5 и что это вообще такое?

Официально бренд UMO принадлежит российской компании EVM, а собирают эти машины в Москве на заводе «Москвич». Яндекс (в лице подразделения Яндекс Электро) выступает как главный технологический партнер и дистрибьютор.

Изначально, UMO 5 является китайским электрокаром GAC Aion Y Plus, который на родине продаётся бодро и в частные руки, и в такси. Выбор базы понятен: машина просторная, надежная и проверенная временем. Но привезти её в Россию как есть было бы ошибкой по ряду причин.

Поэтому инженеры Яндекса и EVM провели работу по адаптации, не просто переводя меню на русский язык. Тут замена компонтентов, переделка эргономики и интеграция Алисы фактически в железо.

Внешность: аниме-стайл и победа здравого смысла

Внешне UMO 5 выглядит очень необычно. Если вы попытаетесь классифицировать его тип кузова… то что это тогда? Уже не хэтчбек, но еще и не полноценный кроссовер. Скорее, это кроссвэн? Короче, у него короткий покатый капот, длинная колесная база (целых 2750 мм) и почти вертикальная задняя часть.

Спереди машина напоминает милого героя из аниме. Огромные светодиодные фары раскинулись в стороны, словно крылья летящей птицы.

Выглядит свежо, в потоке машина собирает взгляды, особенно пока их на дорогах мало. Сзади классическая для современных машин монобровь фонаря на всю ширину кузова и аккуратный спойлер в виде акульего плавника.

Ручки, клиренс и другие важные мелочи

Но самое интересное кроется в деталях. Китайцы обожают скрытые в кузов дверные ручки. Это модно, это улучшает аэродинамику. Но зимой в России, после ледяного дождя, эти ручки превращаются в тыкву, которую нужно отковыривать пластиковой карточкой. Создатели UMO 5 посмотрели на это дело и сказали: «Нет».

На российскую версию вернули старые добрые классические ручки под естественный хват. За это хочется пожать руку каждому инженеру, принимавшему решение. Никаких проблем с замерзанием механизмов, плюс пассажирам такси не придется ломать голову, как открыть дверь.

Клиренс у машины заявлен на уровне 150 мм. Для города за глаза. Вы легко припаркуетесь у большинства бордюров, не чиркнув бампером, уверенно проедете по грунтовке на дачу, но в серьезные сугробы или на разбитый проселок соваться не стоит. Все-таки под днищем висит батарея, и хотя она защищена, рисковать не хочется.

Салон: квартира-студия с ровным полом

Когда открываешь дверь UMO 5 (а открываются они, на минуточку, почти на 90 градусов!), первое, что бросается в глаза — невероятный простор. Залезать в салон можно буквально пешком. Не нужно пригибаться или падать вниз на сиденье.

На водительском месте устраиваешься быстро. Сиденья удобные, в меру жесткие, боковая поддержка есть, но она не сжимает тебя в тисках. Спина после четырех часов за рулем вообще не подавала признаков усталости.

Немного расстроило, что руль регулируется только по высоте (по вылету настройки нет). Массажей или выдвижных оттоманок здесь нет, всё-таки это не премиум-класс, но базовый комфорт на очень достойном уровне.

Задний ряд здесь почти лимузинный

Места на заднем ряду не просто много, а КОЛОССАЛЬНО много, простите за капс. Можно закинуть ногу на ногу, даже если перед вами сидит высокий водитель. Пол абсолютно ровный. Перемещаться по заднему дивану можно не сгибаясь в три погибели.

Для пассажиров есть свой откидной подлокотник с подстаканниками, дефлекторы обдува и USB-порты для зарядки гаджетов.

Багажник по паспорту вмещает 405 литров. Кажется, что немного, но форма у него правильная, прямоугольная. Во время теста я спокойно запихнул туда классический набор путешественника: большой чемодан, средний и ручную кладь. И еще осталось место для пары пакетов из супермаркета. Пол багажника можно опустить на один уровень вниз, добавив 70 литров объёма.

Под полом скрывается аккуратный органайзер с докаткой, домкратом, знаком аварийной остановки и ремкомплектом. Если сложить задние сиденья, объем вырастает до 1200 литров (можно возить длинномеры до 2.2 метра), хотя ровного пола при этом не получается, спинки образуют небольшую горку.

Переднего багажника, как у некоторых других электромобилей, здесь нет. Под капотом плотно скомпонованы элементы инвертора, электромотор и бачки с техническими жидкостями.

Железо и софт: когда Алиса стала твоим штурманом

Центральный элемент интерьера — гигантский 14.6-дюймовый планшет мультимедийной системы. Тут кроется главное отличие UMO 5 от «серого» китайца, ввезенного по параллельному импорту.

Вам не нужно мучиться с кривым переводом (где Save переведено как Спасать), не нужно искать способы накатить кастомные прошивки или страдать от отваливающегося CarPlay.

Здесь стоит родная, доведенная до ума система от Яндекса. Разрешение экрана шикарное, картинка сочная, интерфейс летает без малейших фризов. Логика меню переработана специально под русскоязычного пользователя: все блоки климата, управления автомобилем и медиа находятся там, где их ожидаешь увидеть.

Голосовое управление, которым реально пользуешься

Глубочайшая интеграция голосового помощника Яндекса и есть главная фишка UMO 5. Это первый в мире автомобиль, которым управляет Алиса на аппаратном уровне.

Едешь по трассе, стало прохладно? Не нужно отрывать взгляд от дороги и тыкать в экран. Просто говоришь: Алиса, сделай температуру 22 градуса и включи подогрев моего сиденья. Через секунду климат перестраивается, а кресло начинает приятно греть спину.

Или, например, говоришь: «Алиса, открой багажник», и электропривод послушно поднимает пятую дверь.

Ну и так далее: «Алиса, включи мой плейлист дня», «Алиса, построй маршрут до Парка Горького», «Алиса, опусти окна наполовину».

Это работает естественно и быстро, через пару дней почти перестаёшь тянуться к экрану.

В систему изначально вшиты Яндекс Навигатор, который идеально строит маршруты с учетом пробок, Яндекс Музыка с вашими рекомендациями и даже Кинопоиск (можно посмотреть сериал, пока ждешь ребенка со школы или стоишь на зарядке).

В предрелизной версии софт иногда мог чуть-чуть задуматься при холодном старте машины, но обновления прилетают «по воздуху» (OTA), и к моменту старта массовых продаж систему обещают вылизать до идеала.

Автомобиль также поддерживает технологию Home-2-Car: из дома через умную колонку можно попросить Алису прогреть салон UMO 5 к вашему выходу.

Запас хода и специальная «печка» для российских зим

Электрички катастрофически теряют заряд в морозы, потому что на обогрев огромного салона уходит колоссальное количество энергии из тяговой батареи. В России каждый владелец «электричек» это знает, то есть это база.

В UMO 5 установлена литий-железо-фосфатная (LFP) батарея емкостью 63,2 кВт/ч. По паспорту летом она обеспечивает около 420 км хода, а при полной зарядке отображает вообще 482 км.

В городской толчее Москвы в тёплую погоду эта цифра близка к правде. В том числе благодаря рекуперации, в пробках заряд расходуется крайне экономно. Так что 400 км с учётом выездов в область вы получать будете.

Тем не менее, UMO пошли чуть дальше привычных «тёплых опций», хотя тут есть всё: обогрев руля, передних и задних сидений, зеркал, лобового стекла и даже форсунок омывателя.

В качестве дополнительной опции на UMO 5 можно установить Range Extender Light. Это дополнительный жидкостный топливный отопитель салона (по сути, автономка типа Webasto), который работает на бензине или дизеле. Эта система берет на себя самую энергозатратную функцию: обогрев салона и самой батареи в сильные морозы. Вы заливаете пару литров топлива в отдельный бачок, и машина греется не от электричества, а от этой автономной печки. Когда обычный электрокар при температуре -20°C проедет дай бог 220 км, UMO 5 с включенным Range Extender Light сдаст 360 км хода. Для наших широт это вещь почти обязательная.

Порт зарядки здесь китайского стандарта GB/T. Быстрая зарядка (DC) восполняет батарею с 20% до 80% за 30 минут: ровно столько, чтобы попить кофе на АЗС.

От медленной станций переменного тока (AC) машина зарядится полностью за ночь, примерно за 10 часов.

Как она едет

На передней оси сидит единственный электромотор мощностью 204 лошадиные силы. Привод передний, разгон до сотни занимает 8,5 секунд. Максимальная скорость программно ограничена на отметке 165 км/ч.

Цифры не поражают воображение, правда? Ожидать от UMO 5 вжимающей в кресло динамики в стиле Tesla или Zeekr не стоит. Такой автомобиль про другое. Тут больше про плавность, предсказуемость, комфорт.

Но благодаря тому, что максимальный крутящий момент доступен с первой секунды (особенность всех электромоторов), со светофора UMO 5 уходит очень бодро и уверенно. В городе будете быстрее 90% потока при перестроениях и на стартах.

Режимы вождения

Через дисплей доступны несколько режимов вождения, которые меняют характер автомобиля:

Eco : грустный режим. Реакция на педаль газа сильно задемпфирована, машина стартует с небольшой паузой. Бесит, если честно, но для максимальной экономии заряда в дальней поездке сгодится.

: грустный режим. Реакция на педаль газа сильно задемпфирована, машина стартует с небольшой паузой. Бесит, если честно, но для максимальной экономии заряда в дальней поездке сгодится. Normal : идеальный баланс для водителя. Отличный отклик на педаль, легкая рекуперация (торможение двигателем при отпускании газа). В этом режиме проездили большую часть времени тестирования.

: идеальный баланс для водителя. Отличный отклик на педаль, легкая рекуперация (торможение двигателем при отпускании газа). В этом режиме проездили большую часть времени тестирования. Sport : педаль становится острой, как бритва, рекуперация отключается, руль немного тяжелеет. Ощущения максимально приближены к вождению динамичного автомобиля с ДВС. Аккуратнее с тапочкой, рвёт с места резко.

: педаль становится острой, как бритва, рекуперация отключается, руль немного тяжелеет. Ощущения максимально приближены к вождению динамичного автомобиля с ДВС. Аккуратнее с тапочкой, рвёт с места резко. I-Pedal: режим максимальной рекуперации. К нему нужно привыкнуть пару часов, зато потом практически пользоваться педалью тормоза вообще. Нажал газ, машина едет, отпустил – интенсивно замедляется вплоть до полной остановки, параллельно заряжая батарею. Для московских пробок хорошая тема.

Подвеска и помощники водителя

Особенно порадовала подвеска. UMO 5 настроен на комфорт. Он очень мягко, упруго и бесшумно глотает стыки эстакад, мелкие ямы и лежачие полицейские. Тебе не нужно оттормаживаться до скорости пешехода перед каждой неровностью.

Да, в крутых поворотах на скорости есть ощутимые крены кузова, но, повторюсь, машина не провоцирует на агрессивную езду. Она располагает к спокойному, расслабленному перемещению в тишине. Шумоизоляция здесь для этого класса отличная.

Также стоит отметить наличие системы ADAS L2. Адаптивный круиз-контроль работает адекватно: машина сама держит дистанцию, плавно тормозит до нуля в пробке и сама трогается, уверенно держится в центре полосы и предупреждает о машинах в слепых зонах.

Не могу и не похвалить качество музыкальной системы, басит, звенит, всё как надо без шаманства.

Итоги. Стоит ли брать за свои кровные?

Тишина, плавность хода, хорошая мультимедиа-система с Алисой/Кинопоиском и огромный салон делают свое дело: привыкаешь к хорошему моментально. Даже если ты пассажир, а не водитель, ибо сзади места ну непривычно много.

Предварительная стоимость модели составляет около 2,5 миллионов рублей. За эти деньги предлагают:

Очень просторный и современный автомобиль с хорошим пакетом безопасности (6 подушек, 5 звезд C-NCAP)

Лучшую на рынке локализованную мультимедийную систему, которая не требует никаких танцев с бубном

Подготовку к российской зиме (спасибо Range Extender Light)

Все городские привилегии для «электричек» (бесплатная парковка в Москве и Питере, бесплатный проезд по платным трассам вроде М-11 или ЦКАД, нулевой транспортный налог во многих регионах)

А ещё заправлять её выгодно, особенно с учётом текущих цен на бензин.

Яндекс и EVM взяли проверенную китайскую железку, адаптировали ее для наших условий (вернув нормальные ручки и добавив подогревы) и вживили в нее локальные «мозги» в виде Яндекс Авто.

Да, машину эту уже выкупают таксопарки для тарифов «Комфорт+» и каршеринги. Для них это удобная рабочая лошадка с минимальными расходами на обслуживание.

Но поездив за UMO 5 самостоятельно, есть мысль: такая машина станет хорошим выбором и для личного использования. Особенно для тех, кто любит технологии, ценит комфорт, живет в городе с развитой зарядной инфраструктурой и ищет идеальный семейный гаджет на каждый день. Тот самый случай, когда первый блин получился не комом, а очень даже съедобным.

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