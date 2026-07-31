Дом писателей, свет и 200 МП: HUAWEI превратит Переделкино в арт-резиденцию для фотохудожников

23 августа 2026 года Дом творчества Переделкино и HUAWEI Pura 90s откроют резиденцию «Ближе, чем кажется». Восемь фотографов и художников исследуют городок писателей и покажут его незаметные детали.

Куратором проекта станет фотограф и галерист Нина Гомиашвили.

Участники работают с документальной, природной и архитектурной фотографией, темами памяти и повседневности. В течение семи дней они будут снимать Дом творчества и его окрестности, обращая внимание на детали, которые легко не заметить: фактуру зданий, сочетания предметов, свет и тени.

Для съёмки резиденты получат смартфоны HUAWEI Pura 90s Pro Max и HUAWEI Pura 90s Pro. Главным инструментом программы станет зум камеры. Старшая модель оснащена телеобъективом на 200 МП с увеличенным сенсором, который позволяет сохранять детализацию при съёмке удалённых объектов.

Резиденция будет открыта для посетителей

Каждый день участники будут встречаться за общим столом, обсуждать работу и выбирать лучшие кадры

Гости смогут наблюдать за обсуждением и задавать вопросы фотографам

В программу также войдёт лекция о современной мобильной фотографии

Результаты проекта представят в сентябре на отдельной странице сайта. В цифровой архив войдут фотографии, видео и дневник наблюдений. Работы снабдят геометками, по которым посетители смогут построить маршрут по Переделкину и самостоятельно найти места и детали, замеченные участниками резиденции.

8 8