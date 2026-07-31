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Дом писателей, свет и 200 МП: HUAWEI превратит Переделкино в арт-резиденцию для фотохудожников

Артём Баусов avatar | сегодня в 9:15
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Дом писателей, свет и 200 МП: HUAWEI превратит Переделкино в арт-резиденцию для фотохудожников

23 августа 2026 года Дом творчества Переделкино и HUAWEI Pura 90s откроют резиденцию «Ближе, чем кажется». Восемь фотографов и художников исследуют городок писателей и покажут его незаметные детали.

Куратором проекта станет фотограф и галерист Нина Гомиашвили.

Участники работают с документальной, природной и архитектурной фотографией, темами памяти и повседневности. В течение семи дней они будут снимать Дом творчества и его окрестности, обращая внимание на детали, которые легко не заметить: фактуру зданий, сочетания предметов, свет и тени.

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Для съёмки резиденты получат смартфоны HUAWEI Pura 90s Pro Max и HUAWEI Pura 90s Pro. Главным инструментом программы станет зум камеры. Старшая модель оснащена телеобъективом на 200 МП с увеличенным сенсором, который позволяет сохранять детализацию при съёмке удалённых объектов.

  • Резиденция будет открыта для посетителей
  • Каждый день участники будут встречаться за общим столом, обсуждать работу и выбирать лучшие кадры
  • Гости смогут наблюдать за обсуждением и задавать вопросы фотографам
  • В программу также войдёт лекция о современной мобильной фотографии

Результаты проекта представят в сентябре на отдельной странице сайта. В цифровой архив войдут фотографии, видео и дневник наблюдений. Работы снабдят геометками, по которым посетители смогут построить маршрут по Переделкину и самостоятельно найти места и детали, замеченные участниками резиденции.

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huawei смартфоны фото Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
23 августа 2026 года Дом творчества Переделкино и HUAWEI Pura 90s откроют резиденцию «Ближе, чем кажется». Восемь фотографов и художников исследуют городок писателей и покажут его незаметные детали. Куратором проекта станет фотограф и галерист Нина Гомиашвили. Участники работают с документальной, природной и архитектурной фотографией, темами памяти и повседневности. В течение семи дней они будут снимать...

2 комментария

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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 10:16

    200 МП это мощно конечно. Интересно глянуть как зум на новом хуавее в деле покажет себя.

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  2. Tweak avatar
    Tweak сегодня в 12:25

    Перделкино 😀

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