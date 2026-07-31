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Невероятный успех: Apple отчиталась за третий квартал 2026 и рассказала про новые рекорды и рост доходов по всем фронтам

Артём Баусов avatar | сегодня в 8:10
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Невероятный успех: Apple отчиталась за третий квартал 2026 и рассказала про новые рекорды и рост доходов по всем фронтам

Apple поделилась итогами третьего финансового (второго календарного) квартала 2026 года.

Компания получила выручку в размере $109,4 млрд, что на 16% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла до $29,8 млрд против $23,4 млрд годом ранее. Прибыль на разводненную акцию составила $2,02 против $1,57 годом ранее.

Купертиновцы также отметили новые рекорды для июньского квартала по общей выручке, прибыли на акцию, а также доходам от продаж iPhone, Mac и сервисов. Валовая маржа увеличилась с 46,5% до 50,1%.

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Разбивка по категориям:

  • iPhone: $54,3 млрд (+22%)
  • Mac: $10,4 млрд (+29%)
  • iPad: $6,2 млрд (+6%)
  • Носимые устройства, аксессуары, умный дом: $7,9 млрд (+6%)
  • Сервисы: $30,7 млрд (+12%)

Совет директоров Apple также объявил квартальные дивиденды в размере $0,27 на акцию. Выплата состоится 13 августа, а право на получение дивидендов получат акционеры, зарегистрированные по состоянию на 10 августа.

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Apple Финансы Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Apple поделилась итогами третьего финансового (второго календарного) квартала 2026 года. Компания получила выручку в размере $109,4 млрд, что на 16% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла до $29,8 млрд против $23,4 млрд годом ранее. Прибыль на разводненную акцию составила $2,02 против $1,57 годом ранее. Купертиновцы также отметили новые рекорды для июньского квартала по общей...

1 комментарий

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 10:00

    Ого, айфоны реально на 22 процента выросли. Походу люди все равно не могут без них жить.

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