Невероятный успех: Apple отчиталась за третий квартал 2026 и рассказала про новые рекорды и рост доходов по всем фронтам

Apple поделилась итогами третьего финансового (второго календарного) квартала 2026 года.

Компания получила выручку в размере $109,4 млрд, что на 16% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла до $29,8 млрд против $23,4 млрд годом ранее. Прибыль на разводненную акцию составила $2,02 против $1,57 годом ранее.

Купертиновцы также отметили новые рекорды для июньского квартала по общей выручке, прибыли на акцию, а также доходам от продаж iPhone, Mac и сервисов. Валовая маржа увеличилась с 46,5% до 50,1%.

Разбивка по категориям:

iPhone: $54,3 млрд (+22%)

Mac: $10,4 млрд (+29%)

iPad: $6,2 млрд (+6%)

Носимые устройства, аксессуары, умный дом: $7,9 млрд (+6%)

Сервисы: $30,7 млрд (+12%)

Совет директоров Apple также объявил квартальные дивиденды в размере $0,27 на акцию. Выплата состоится 13 августа, а право на получение дивидендов получат акционеры, зарегистрированные по состоянию на 10 августа.

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