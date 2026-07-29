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«Я ничего не оформлял»: депутат Свинцов, просивший не платить за подписки Telegram, не смог объяснить откуда у него Premium

Илья Сидоров avatar | сегодня в 20:47
13
«Я ничего не оформлял»: депутат Свинцов, просивший не платить за подписки Telegram, не смог объяснить откуда у него Premium

Депутат Госдумы Андрей Свинцов имеет активную подписку Telegram Premium. При этом, сегодня днем он призывал не оплачивать подписку в Telegram до разъяснения РКН и ФСБ.

Сам депутат заявил, что не в курсе, откуда у него появилась подписка.

Я сам ничего не оформлял. Лично ни за что не платил и никаким образом это не инициировал. Возможно, это был подарок каких-то помощников. Там есть функция, что можно сделать подарок. Я здесь не большой специалист. Если где-то нарушил закон — буду отвечать так же, как и любой другой гражданин. Я сам от этого [премиум-подписки] откажусь, если это технически возможно.

Андрей Свинцов, депутат Госдумы

Свинцов является активным пользователем Telegram. В его профиле опубликовано свыше тысячи сторис.

[Daily Storm]

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Депутат Госдумы Андрей Свинцов имеет активную подписку Telegram Premium. При этом, сегодня днем он призывал не оплачивать подписку в Telegram до разъяснения РКН и ФСБ. Сам депутат заявил, что не в курсе, откуда у него появилась подписка. Я сам ничего не оформлял. Лично ни за что не платил и никаким образом это не инициировал. Возможно,...

13 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Chudik avatar
    Chudik сегодня в 20:49

    Не люблю я этого Свинцова. Румын, одним словом.:(

    2
    1
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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 21:21

    Смешно слушать про не специалиста, когда у него в профиле тысяча сторис. Похоже, помощники очень щедрые.

    1
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