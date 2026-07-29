«Я ничего не оформлял»: депутат Свинцов, просивший не платить за подписки Telegram, не смог объяснить откуда у него Premium

Депутат Госдумы Андрей Свинцов имеет активную подписку Telegram Premium. При этом, сегодня днем он призывал не оплачивать подписку в Telegram до разъяснения РКН и ФСБ.

Сам депутат заявил, что не в курсе, откуда у него появилась подписка.

Я сам ничего не оформлял. Лично ни за что не платил и никаким образом это не инициировал. Возможно, это был подарок каких-то помощников. Там есть функция, что можно сделать подарок. Я здесь не большой специалист. Если где-то нарушил закон — буду отвечать так же, как и любой другой гражданин. Я сам от этого [премиум-подписки] откажусь, если это технически возможно. Андрей Свинцов, депутат Госдумы

Свинцов является активным пользователем Telegram. В его профиле опубликовано свыше тысячи сторис.

[Daily Storm]

22 17 2