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Власти могут признать Telegram экстремистским мессенджером и советуют не покупать подписки

Артём Баусов avatar | сегодня в 13:02
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Власти могут признать Telegram экстремистским мессенджером и советуют не покупать подписки
27.07.2026
Песков заявил, что Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру
Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает обсуждать с Telegram восстановление доступа к мессенджеру, однако со стороны компании пока не наблюдается высокой активности. Они есть, но пока большой активности со стороны мессенджера нет. — Дмитрий Песков HUAWEI Pura 90s Pro Max уже в России. И сразу со скидкой 18000 рублей Напомним, что в феврале 2026 года Роскомнадзор начал замедлять доступ к Telegram из-за систематических нарушений российского законодательства.

На фоне новостей о том, что ФСБ планирует объявить Павла Дурова в международный розыск многие депутаты уже высказались о будущем Telegram.

Собрали главные мнения последнего часа:

Вероятность того, что Telegram будет признан экстремистским, становится очень высокой.

— председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко

Россиянам следует воздержаться от покупок подписок и финансовых операций в Telegram до разъяснений РКН и ФСБ.

Мессенджеру необходимо открыть российское представительство, хранить персональные данные внутри страны и сотрудничать со спецслужбами по вопросам борьбы с терроризмом и преступностью.

Обвинения в адрес Павла Дурова сами по себе не означают автоматического прекращения работы Telegram в России.

— зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов

Мы помним установку товарища Пескова, что нужно вступать в диалог. Значит, возбуждение уголовного дела — это тоже форма диалога, когда власть говорит, что, может, все-таки ты будешь с нами как-то сотрудничать?

— зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов

Напомним, что в ФСБ заявили, что Telegram не удалял каналы, чаты и ботов, которые, как утверждается, активно использовались спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов, массовых убийств и кибермошенничества в России.

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Telegram мессенджеры Россия Новости
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На фоне новостей о том, что ФСБ планирует объявить Павла Дурова в международный розыск многие депутаты уже высказались о будущем Telegram. Собрали главные мнения последнего часа: Вероятность того, что Telegram будет признан экстремистским, становится очень высокой. — председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко Россиянам следует воздержаться от покупок подписок и финансовых операций в...

8 комментариев

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Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. aequo avatar
    aequo сегодня в 13:06

    все сливные бачки и просто перделки активизировались =)

    4
    1
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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 14:04

    Жесть. Теперь даже подписки в телеге покупать страшно.

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