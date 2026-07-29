Власти могут признать Telegram экстремистским мессенджером и советуют не покупать подписки

Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает обсуждать с Telegram восстановление доступа к мессенджеру, однако со стороны компании пока не наблюдается высокой активности. Они есть, но пока большой активности со стороны мессенджера нет. — Дмитрий Песков HUAWEI Pura 90s Pro Max уже в России. И сразу со скидкой 18000 рублей Напомним, что в феврале 2026 года Роскомнадзор начал замедлять доступ к Telegram из-за систематических нарушений российского законодательства.

Песков заявил, что Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру

На фоне новостей о том, что ФСБ планирует объявить Павла Дурова в международный розыск многие депутаты уже высказались о будущем Telegram.

Собрали главные мнения последнего часа:

Вероятность того, что Telegram будет признан экстремистским, становится очень высокой. — председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко

Россиянам следует воздержаться от покупок подписок и финансовых операций в Telegram до разъяснений РКН и ФСБ. Мессенджеру необходимо открыть российское представительство, хранить персональные данные внутри страны и сотрудничать со спецслужбами по вопросам борьбы с терроризмом и преступностью. Обвинения в адрес Павла Дурова сами по себе не означают автоматического прекращения работы Telegram в России. — зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов

Мы помним установку товарища Пескова, что нужно вступать в диалог. Значит, возбуждение уголовного дела — это тоже форма диалога, когда власть говорит, что, может, все-таки ты будешь с нами как-то сотрудничать? — зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов

Напомним, что в ФСБ заявили, что Telegram не удалял каналы, чаты и ботов, которые, как утверждается, активно использовались спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов, массовых убийств и кибермошенничества в России.

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