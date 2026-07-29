ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск

ФСБ РФ предъявила Павлу Дурову обвинение по статье о содействии террористической деятельности и объявила его в международный розыск. Основателю Telegram вменяют ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, которая предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

По версии следствия, Telegram не удалял каналы, чаты и ботов, которые, как утверждается, активно использовались спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов, массовых убийств и кибермошенничества в России. Следствие считает, что это привело к многочисленным человеческим жертвам, в том числе среди женщин и детей, а также к многомиллиардному ущербу.

С июля 2025 года в 16 регионах России были задержаны 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет. По данным ФСБ, все они пользовались телеграм-ботом «Дайвинчик».

Как утверждает ведомство, сотрудники украинских спецслужб знакомились с ними под видом девушек, а затем с помощью обмана и психологического воздействия вовлекали их в диверсионную и террористическую деятельность. [РИА Новости]

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