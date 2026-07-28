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Bloomberg: Apple скоро представит домашний хаб с Siri AI и распознаванием лиц, а ещё новую Apple TV и HomePod mini

Илья Сидоров avatar | сегодня в 17:01
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Bloomberg: Apple скоро представит домашний хаб с Siri AI и распознаванием лиц, а ещё новую Apple TV и HomePod mini

Apple готовится представить этой осенью несколько новых устройств для умного дома: Apple TV, HomePod mini и домашний хаб.

Главным анонсом станет домашний хаб — прямой конкурент Amazon Echo Show и Google Nest Hub. Он будет выпускаться в двух версиях: в виде колонки с 7-дюймовым экраном и в виде экрана с магнитным креплением на стену.

Apple предполагает, что пользователи будут устанавливать несколько таких устройств в разных комнатах дома.

Устройство будет работать под управлением совершенно новой операционной системы, основанной на tvOS. Интерфейс представляет собой сочетание tvOS, watchOS и iOS с сеткой значков, виджетами и приложениями.

Пользователи смогут звонить через FaceTime, управлять умным домом, просматривать фото и видео, календари, воспроизводить музыку и общаться с Siri AI. Apple также готовит приложение для iPhone, которое будет использоваться для настройки и управления хабом.

Кроме того, устройство получит набор настраиваемых циферблатов, аналогичных тем, что используются на Apple Watch.

Главной особенностью станет распознавание лиц. Хаб сможет в реальном времени определять, кто находится перед ним, и персонализировать интерфейс под каждого пользователя.

Apple TV и HomePod mini получат более мощные чипы, необходимые для работы с Siri AI.

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Презентация Apple TV и HomePod mini ожидается осенью, а домашний хаб будет представлен в период с октября по декабрь 2026 года. Все три устройства компания разрабатывает с 2024 года, когда впервые представила новую Siri. [Bloomberg]

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Apple Apple TV homepod mini Siri AI Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Apple готовится представить этой осенью несколько новых устройств для умного дома: Apple TV, HomePod mini и домашний хаб. Главным анонсом станет домашний хаб — прямой конкурент Amazon Echo Show и Google Nest Hub. Он будет выпускаться в двух версиях: в виде колонки с 7-дюймовым экраном и в виде экрана с магнитным креплением на стену. Apple...

2 комментария

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Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 18:07

    Опять ждать до 2026 года, ну капец. Надеюсь Siri AI реально станет умнее и не будет бесить как сейчас.

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  2. A
    Amir
    сегодня в 18:18

    С нынешней Сири вряд ли она кому-то понадобятся.

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