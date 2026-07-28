Bloomberg: Apple скоро представит домашний хаб с Siri AI и распознаванием лиц, а ещё новую Apple TV и HomePod mini

Apple готовится представить этой осенью несколько новых устройств для умного дома: Apple TV, HomePod mini и домашний хаб.

Главным анонсом станет домашний хаб — прямой конкурент Amazon Echo Show и Google Nest Hub. Он будет выпускаться в двух версиях: в виде колонки с 7-дюймовым экраном и в виде экрана с магнитным креплением на стену.

Apple предполагает, что пользователи будут устанавливать несколько таких устройств в разных комнатах дома.

Устройство будет работать под управлением совершенно новой операционной системы, основанной на tvOS. Интерфейс представляет собой сочетание tvOS, watchOS и iOS с сеткой значков, виджетами и приложениями.

Пользователи смогут звонить через FaceTime, управлять умным домом, просматривать фото и видео, календари, воспроизводить музыку и общаться с Siri AI. Apple также готовит приложение для iPhone, которое будет использоваться для настройки и управления хабом.

Кроме того, устройство получит набор настраиваемых циферблатов, аналогичных тем, что используются на Apple Watch.

Главной особенностью станет распознавание лиц. Хаб сможет в реальном времени определять, кто находится перед ним, и персонализировать интерфейс под каждого пользователя.

Apple TV и HomePod mini получат более мощные чипы, необходимые для работы с Siri AI.

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Презентация Apple TV и HomePod mini ожидается осенью, а домашний хаб будет представлен в период с октября по декабрь 2026 года. Все три устройства компания разрабатывает с 2024 года, когда впервые представила новую Siri. [Bloomberg]

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