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Хотели аналог MacBook Neo, но не получилось. Самый дешевый Microsoft Surface Laptop с 8 ГБ ОЗУ не справляется даже с видеозвонками

Илья Сидоров avatar | сегодня в 15:55
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Хотели аналог MacBook Neo, но не получилось. Самый дешевый Microsoft Surface Laptop с 8 ГБ ОЗУ не справляется даже с видеозвонками

Новый ноутбук Microsoft Surface Laptop с процессором Snapdragon X Plus и 8 ГБ ОЗУ зависает даже при выполнении простых задач из-за нехватки памяти, говорится в обзоре The Verge.

После включения пользователю было доступно только 4,2 ГБ из 8 ГБ ОЗУ, а в среднем система потребляла 6,7 ГБ.

Ограничившись примерно шестью вкладками Chrome, закрыв Signal и отказавшись от использования виртуальных рабочих столов, я смог поддерживать использование памяти на уровне около 5,5 ГБ.

Антонио Бенедетто, журналист The Verge

Проблемы возникали даже во время видеозвонков в Microsoft Teams.

Я был на созвоне в Microsoft Teams (через приложение, а не браузер), когда ведущий включил короткое видео, и из-за этого весь ноутбук завис на несколько секунд. В тот момент у меня было открыто около десяти вкладок Chrome на двух рабочих столах, а также Slack и Signal — не сказать, что это какая-то запредельная многозадачность. И это при том, что мы даже не включали веб-камеры.

Антонио Бенедетто, журналист The Verge

Журналист добавил, что Surface Laptop зависал на несколько секунд пару раз в день. Иногда это происходило даже во время работы в Google Docs, без звонков в Teams и каких-либо фоновых процессов.

В 2025 году Surface Laptop предлагался минимум с 16 ГБ ОЗУ. В этом году Microsoft не только снизила минимальный объем памяти вдвое, но и увеличила цену с $899 до $950.

В итоге обозреватель посоветовал читателям не тратить деньги зря и купить MacBook Neo, который стоит на $250 дороже и лучше справляется с многозадачностью при том же объеме оперативной памяти. [The Verge]

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MacBook Neo Microsoft Surface windows Windows 11 ноутбуки Новости
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iPhones.ru
Новый ноутбук Microsoft Surface Laptop с процессором Snapdragon X Plus и 8 ГБ ОЗУ зависает даже при выполнении простых задач из-за нехватки памяти, говорится в обзоре The Verge. После включения пользователю было доступно только 4,2 ГБ из 8 ГБ ОЗУ, а в среднем система потребляла 6,7 ГБ. Ограничившись примерно шестью вкладками Chrome, закрыв Signal и...

3 комментария

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Skyriver avatar
    Skyriver сегодня в 16:13

    с ценами в статье точно все ок?

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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 16:31

    8 гигов памяти в 2025 году это просто смешно. Зачем так делать если цена даже выросла. Сразу в корзину.

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