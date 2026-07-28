Использование ИИ и VPN могут признать в России отягчающим обстоятельством при совершении преступлений

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство подготовило законопроект, предлагающий считать отягчающим обстоятельством использование ИИ, VPN и прокси-серверов при совершении преступлений.
Учитывая, что в настоящее время такие технологии могут использоваться даже при совершении убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и других преступлений, дополнение УК РФ таким отягчающим наказание признаком представляется обоснованным и верным решением.
Александр Бастрыкин, глава СК РФ
Законопроект будет распространяться на все статьи уголовного кодекса. Однако Бастрыкин подчеркнул, что в первую очередь норма должна применяться к тем деяниям, «где ИКТ и ИИ выступают основным средством достижения преступного результата или многократного увеличения масштаба вреда». [Интерфакс]
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