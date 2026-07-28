Использование ИИ и VPN могут признать в России отягчающим обстоятельством при совершении преступлений

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство подготовило законопроект, предлагающий считать отягчающим обстоятельством использование ИИ, VPN и прокси-серверов при совершении преступлений.

Учитывая, что в настоящее время такие технологии могут использоваться даже при совершении убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и других преступлений, дополнение УК РФ таким отягчающим наказание признаком представляется обоснованным и верным решением. Александр Бастрыкин, глава СК РФ