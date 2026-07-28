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Использование ИИ и VPN могут признать в России отягчающим обстоятельством при совершении преступлений

Илья Сидоров avatar | сегодня в 11:14
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Использование ИИ и VPN могут признать в России отягчающим обстоятельством при совершении преступлений

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство подготовило законопроект, предлагающий считать отягчающим обстоятельством использование ИИ, VPN и прокси-серверов при совершении преступлений.

Учитывая, что в настоящее время такие технологии могут использоваться даже при совершении убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и других преступлений, дополнение УК РФ таким отягчающим наказание признаком представляется обоснованным и верным решением.

Александр Бастрыкин, глава СК РФ

Законопроект будет распространяться на все статьи уголовного кодекса. Однако Бастрыкин подчеркнул, что в первую очередь норма должна применяться к тем деяниям, «где ИКТ и ИИ выступают основным средством достижения преступного результата или многократного увеличения масштаба вреда». [Интерфакс]

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство подготовило законопроект, предлагающий считать отягчающим обстоятельством использование ИИ, VPN и прокси-серверов при совершении преступлений. Учитывая, что в настоящее время такие технологии могут использоваться даже при совершении убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и других преступлений, дополнение УК РФ таким отягчающим наказание...

7 комментариев

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  1. BY avatar
    BY сегодня в 11:30

    Последние 6 новостей на сайте не про Apple…

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  2. kirill54 avatar
    kirill54 сегодня в 11:31

    Пенсионеры пусть дома сидят,не дают жизни молодым 

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