Вышли macOS Tahoe 26.6 и watchOS 26.6 с исправлением ошибок

Apple выпустила новые версии своих операционных систем.
Номера сборок:
- macOS 26.6 Tahoe: 25G72
- watchOS 26.6: 23U67
- tvOS 26.6: 23L773
- visionOS 26.6: 23O770
В macOS 26.6 устранено более 150 уязвимостей. Кроме того, Apple исправила проблему, из-за которой некоторые приложения ошибочно помечались как предназначенные только для компьютеров Intel и показывали некорректные предупреждения о прекращении поддержки.
Также Apple устранила ряд проблем, связанных с экосистемными сервисами и HealthKit.
В остальных обновлениях были исправлены ошибки и улучшена производительность.
Все апдейты уже доступны для загрузки на соответствующих устройствах.
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