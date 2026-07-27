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Вышли macOS Tahoe 26.6 и watchOS 26.6 с исправлением ошибок

Илья Сидоров avatar | сегодня в 21:16
Вышли macOS Tahoe 26.6 и watchOS 26.6 с исправлением ошибок

Apple выпустила новые версии своих операционных систем. 

Номера сборок:

  • macOS 26.6 Tahoe: 25G72

  • watchOS 26.6: 23U67

  • tvOS 26.6: 23L773

  • visionOS 26.6: 23O770

В macOS 26.6 устранено более 150 уязвимостей. Кроме того, Apple исправила проблему, из-за которой некоторые приложения ошибочно помечались как предназначенные только для компьютеров Intel и показывали некорректные предупреждения о прекращении поддержки.

Также Apple устранила ряд проблем, связанных с экосистемными сервисами и HealthKit. 

В остальных обновлениях были исправлены ошибки и улучшена производительность.

Все апдейты уже доступны для загрузки на соответствующих устройствах.

macOS macOS 26 tvOS tvOS 26 visionOS watchOS watchOS 26 Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Apple выпустила новые версии своих операционных систем.  Номера сборок: macOS 26.6 Tahoe: 25G72 watchOS 26.6: 23U67 tvOS 26.6: 23L773 visionOS 26.6: 23O770 В macOS 26.6 устранено более 150 уязвимостей. Кроме того, Apple исправила проблему, из-за которой некоторые приложения ошибочно помечались как предназначенные только для компьютеров Intel и показывали некорректные предупреждения о прекращении поддержки. Также Apple...

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
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