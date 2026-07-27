Вышли macOS Tahoe 26.6 и watchOS 26.6 с исправлением ошибок

Apple выпустила новые версии своих операционных систем.

Номера сборок:

macOS 26.6 Tahoe: 25G72

watchOS 26.6: 23U67

tvOS 26.6: 23L773

visionOS 26.6: 23O770

В macOS 26.6 устранено более 150 уязвимостей. Кроме того, Apple исправила проблему, из-за которой некоторые приложения ошибочно помечались как предназначенные только для компьютеров Intel и показывали некорректные предупреждения о прекращении поддержки.

Также Apple устранила ряд проблем, связанных с экосистемными сервисами и HealthKit.

В остальных обновлениях были исправлены ошибки и улучшена производительность.

Все апдейты уже доступны для загрузки на соответствующих устройствах.