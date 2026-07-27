Nike представила шлёпки Air Zoom Hyperslide с подогревом и вибромассажем за $249

Nike совместно с Hyperice представила умные шлепанцы Air Zoom Hyperslide, предназначенные для восстановления после тренировок.

Шлепанцы предлагают три уровня нагрева и три режима вибрации. Температура регулируется в диапазоне от 42,8° до 47,2°. Управлять настройками можно через приложение Hyperice по Bluetooth или кнопками на самих модулях. На корпусе также предусмотрены световые индикаторы, отображающие уровень нагрева, интенсивность вибрации и заряд аккумулятора.

Одного заряда хватает примерно на час работы (это примерно шесть 10-минутных сеансов восстановления). Зарядка осуществляется через порт USB-C.

Air Zoom Hyperslide получили низкопрофильную подошву Nike Air Zoom с мягкой текстурированной стелькой. Модель будет доступна в черном и бежевом цветах, а размерный ряд включает европейские размеры от 36 до 52,5.

Продажи Nike Air Zoom Hyperslide стартуют 29 сентября. Стоимость новинки составит $249. Купить шлепанцы можно будет на сайтах Nike и Hyperice, а также у ряда американских ритейлеров, включая Best Buy и Dick’s Sporting Goods. [Engadget]

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