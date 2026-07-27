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Nike представила шлёпки Air Zoom Hyperslide с подогревом и вибромассажем за $249

Артём Баусов avatar | сегодня в 18:27
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Nike представила шлёпки Air Zoom Hyperslide с подогревом и вибромассажем за $249

Nike совместно с Hyperice представила умные шлепанцы Air Zoom Hyperslide, предназначенные для восстановления после тренировок.

Шлепанцы предлагают три уровня нагрева и три режима вибрации. Температура регулируется в диапазоне от 42,8° до 47,2°. Управлять настройками можно через приложение Hyperice по Bluetooth или кнопками на самих модулях. На корпусе также предусмотрены световые индикаторы, отображающие уровень нагрева, интенсивность вибрации и заряд аккумулятора.

Одного заряда хватает примерно на час работы (это примерно шесть 10-минутных сеансов восстановления). Зарядка осуществляется через порт USB-C.

Air Zoom Hyperslide получили низкопрофильную подошву Nike Air Zoom с мягкой текстурированной стелькой. Модель будет доступна в черном и бежевом цветах, а размерный ряд включает европейские размеры от 36 до 52,5.

Продажи Nike Air Zoom Hyperslide стартуют 29 сентября. Стоимость новинки составит $249. Купить шлепанцы можно будет на сайтах Nike и Hyperice, а также у ряда американских ритейлеров, включая Best Buy и Dick’s Sporting Goods. [Engadget]

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Nike норм Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Nike совместно с Hyperice представила умные шлепанцы Air Zoom Hyperslide, предназначенные для восстановления после тренировок. Шлепанцы предлагают три уровня нагрева и три режима вибрации. Температура регулируется в диапазоне от 42,8° до 47,2°. Управлять настройками можно через приложение Hyperice по Bluetooth или кнопками на самих модулях. На корпусе также предусмотрены световые индикаторы, отображающие уровень нагрева, интенсивность...

1 комментарий

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. A
    Andrew
    сегодня в 19:41

    Лучше бы с принудительной вентиляцией сделали

    Войди на сайт, чтобы ответить
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