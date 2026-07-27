Наушники или стильная серьга? Обзор завораживающих наушников-клипс HUAWEI FreeClip 2 S

Когда HUAWEI показала первое поколение своих нестандартных наушников-клипс FreeClip, многие к такому формату готовы не были. Помню и свой скепсис.

Прошло время, концепция доказала свою жизнеспособность на примере FreeClip 2, и летом 2026 года на свет появились Huawei FreeClip 2 S. Никаких революций ради революции: инженеры точечно исправили все минусы, докрутили качество звука, добавили умных фишек и обновили зарядный кейс.

Я провел с ними две недели, используя их в качестве основных наушников в паре с iPhone и Android-смартфоном. Теперь готов рассказать, почему эти клипсы, возможно, лучшее, что вы можете купить себе в этом году.

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Дизайн и эстетика (ну красивые же!)

Внешне наушники все так же напоминают пирсинг или украшение. К слову, об украшениях: в этот раз HUAWEI пошла еще дальше и заколлабилась с известным французским ювелирным домом Les Néréides.

Для FreeClip 2 S можно докупить специальные декоративные накладки, которые превращают гаджет в = дизайнерскую серьгу. Для девушек (да и для мужчин, что уж скрывать, разные мы) это +100 к стилю.

Вернёмся к конструкции, что состоит из трех элементов: задней части (где прячутся плата управления и батарея), передней акустической сферы в форме фасолины и соединительного мостика, который в HUAWEI называют C-Bridge.

Секрет комфорта в этом мостике. В новой версии FreeClip 2 S он сделан из никель-титанового сплава с эффектом памяти и покрыт жидким силиконом.

Конструкция стала на 25% мягче по сравнению с первым поколением. Они действительно вообще не ощущаются на ухе. Первые пять минут с непривычки конечно их чувствуешь, а дальше нет.

Вес одного наушника составляет 5,1 грамма. В отличие от вставных TWS, с клипсами ухо не потеет, в ушном канале не образуется влага и избыточное давление, да и, простите, хрящ не ноет к вечеру.

А ещё 2 S полностью симметричные, нет правого и левого. Они сами понимают, на какое ухо какой наушник надели, и автоматически корректируют аудиоканалы. Мелочь, но удобно, когда достаешь их из кейса вслепую на ходу.



Спасибо за эту кнопку.

Ещё в версии S поправили косяк прошлых моделей. У оригинальных FreeClip 2 и первого поколения была одна бесячая особенность: спаривание и сброс настроек осуществлялись сложными сенсорными движениями (я очень такое не люблю).

Теперь на внутренней стороне кейса есть физическая кнопка. Зажал на 2 секунды, пошел поиск Bluetooth, а на 10 секунд получаешь полный сброс до заводских настроек. Логика победила, даёшь всем больше физических кнопок.

Кейс получил суперглянцевую текстуру и защиту от брызг IP54. Он как зеркало, в чём можете убедиться на большинстве фото. Сами наушники защищены по суровому стандарту IP57, то есть их можно брать на тренировку или бегать под проливным осенним дождем.

Доступные цвета корпуса: классический серебристый (как в обзоре), розовое золото, строгий черный и красивый сине-фиолетовый оттенок, не знаю, как его правильно назвать.

Как это звучит и почему вокруг тебя ничего не слышно (ура)



Простите за бэкстейдж, но от этого кейса ничего не спрячешь.

Очевидно, FreeClip 2 S являются наушниками открытого типа. Здесь нет активного шумоподавления, но есть кое-что не менее полезное, об этом чуть позже.

За звук отвечает драйвер диаметром 10,8 мм с системой из двух магнитов. Акустическая сфера располагается над ушным каналом.

Смысл наушников-клипс всегда был в том, чтобы слышать всё, что происходит вокруг, слушая подкаст, музыку или созвон. Это топ-наушники для офиса, для езды на велосипеде или самокате, для прогулок по городу, для домашних дел без, скажем так, выпадения тебя из пространства.

Звучит ли всё это как закрытые TWS-флагманы? Нет, конечно. Басы есть, но мягкие, «воздушные», аккуратные. Эти наушники не качают, факт. А вот средние и высокие частоты проработаны хорошо. Вокал, акустическая гитара, джазовые композиции, подкасты приятно слушать.

Для владельцев iPhone поддерживается базовый кодек AAC, для открытого типа его хватает за глаза. А вот если у вас смартфон от HUAWEI (на EMUI 13 и новее), то есть и фирменный кодек L2HC, передающий в треках высокого качества чуть больше деталей. Если сможете их услышать, конечно.



Приложение HUAWEI AI Life, через которое настраиваются наушники.

HUAWEI внедрила здесь технологию Open-Audio Spatial Field Enhancement, то есть эффект пространственного звучания. Звук не долбит стеной. Будто парит вокруг головы.

Еще одна киллер-фича: Adaptive Audio. Включается и выключается в приложении AI Life. Наушники постоянно анализируют окружающий фон с помощью внешних микрофонов и сами регулируют громкость. Зашли вы в грохочущий вагон метро, громкость плавно повысится, чтобы вы не упустили ни слова из аудиокниги. Вышли в тихий парк, звук стихнет до комфортного уровня.

Работает это на удивление корректно, привыкаешь за пару дней, тянуться к смартфону за регулировкой громкости больше не нужно.

Ну и, как по мне, киллер-фича, которой у большинства клонов этого дизайна вы не увидите. Если хоть раз пользовались наушниками-клипсами, то знаете, что вместе с вами музыку всегда слушают все окружающие. А в HUAWEI FreeClip 2 S такого нет.

Тут добавили инверсную звуковую волну, то есть фактически сделали внешний активный шумодав. Динамики направленно стреляют в ушной канал, а наружу подаётся звук в противофазе, который гасит утечку. На громкости до 70% сидящий вплотную рядом человек не услышит практически ничего. Ура!

Использовать FreeClip 2 S в качестве гарнитуры очень удобно, и дело тут не только в комфорте и эргономике (они у тебя и так всегда надеты). Просто в каждом наушнике установлено по 4 микрофона MEMS и дополнительный VPU-сенсор костной проводимости. Нейросетевые алгоритмы (DNN) вырезают шум ветра и гул улицы.

Автономная работа (удивила)

Для такого миниатюрного устройства автономность FreeClip 2 S кажется чем-то из разряда фантастики. Судите сами: от одного заряда сами «клипсы» живут целых 9 часов (при приоритете качества соединения). С учетом кейса общее время работы составит 38 часов.

Если вы используете их для офисной работы (слушаете музыку фоном, принимаете звонки в Zoom), получится надеть их в 9 утра и снять только вечером, уходя с работы. К концу дня у них ещё останется заряд.

Также есть сверхбыстрая зарядка: 10 минут в кейсе дают до 3 часов воспроизведения музыки. Сам кейс поддерживает как классическую зарядку по кабелю Type-C, так и беспроводную. Полный цикл зарядки кейса вместе с наушниками занимает около 40 минут.

Софт, жесты и мультипоинт

Наушники работают по стандарту Bluetooth 6.0. Мультипоинт (одновременное подключение к двум устройствам) работает отлично и не привязано к ОС или экосистемам. Можно смотреть ролик на Mac или Android-смартфоне, и при входящем звонке на iPhone наушники плавно переключатся на смартфон, всё бесшовно.

В фирменном приложении AI Life можно настроить жесты, обновить прошивку и поиграться с эквалайзером. Кстати, о жестах. Из-за необычной формы здесь нет классических кнопок или выпирающих ножек.

Управление сенсорное, реагирует не только на касание самого корпуса наушника, но и на постукивания по ушной раковине. Встроенный датчик костной проводимости и акселерометр улавливают вибрации. Выглядит футуристично: дважды постучал себя по щеке рядом с ухом, трек переключился. Полезная фишка, если шапку наденете.

Вывод и кому рекомендую

HUAWEI FreeClip 2 S меня удивили от всей души. Это полный апгрейд по сравнению с просто «двоечкой», ни одного минуса. За один только внешний шумодав готов им много что простить. Вот только прощать оказалось-то и нечего.

Кому рекомендую:

если ищете наушники, в которых можно провести 10 часов не снимая и не испытывая боли

если бегаете по улице и хотите слышать велосипеды и авто вокруг

если работаете в опенспейсе (сочувствую) и нужно контролировать обстановку вокруг

если хочется проапгрейдить уши, добавив в них беспроводные наушники почти незаметно для себя

Во всех этих случаях FreeClip 2 S станут откровением. Стильный, технологичный и, что самое главное, бескомпромиссно комфортный гаджет, который к тому же теперь легко спарить с телефоном благодаря нормальной кнопке на кейсе, ещё раз спасибо. Пожалуй, на лето 2026 года это лучшее развитие формата TWS-клипс.

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