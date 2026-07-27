Apple не будет менять дизайн Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4

Новые Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4, которые Apple представит в этом году, не получат заметных изменений в дизайне, о чем сообщил Марк Гурман.

По его данным, обе модели внешне будут практически идентичны нынешним Series 11 и Ultra 3. Также Гурман не ожидает появления Touch ID, несмотря на появлявшиеся ранее слухи.

Основными нововведениями станут более производительный чип нового поколения, который придет на смену S10, а также улучшения функций для отслеживания здоровья и физической активности. Новый чип станет первым заметным приростом производительности Apple Watch за несколько лет.

Apple Watch SE 4 в этом году не ожидаются.

Более серьезное обновление линейки ожидается только через один-два года. В более долгосрочной перспективе компания продолжает разрабатывать функцию неинвазивного измерения уровня сахара в крови и рассчитывает внедрить ее к 2030 году. [MacRumors]

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