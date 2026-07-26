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Управляющие компании будут штрафовать до 1 млн рублей за недопуск провайдеров в дома. Путин подписал закон

Илья Сидоров avatar | сегодня в 19:13
Управляющие компании будут штрафовать до 1 млн рублей за недопуск провайдеров в дома. Путин подписал закон

Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для управляющих компаний за необоснованный недопуск операторов связи в дома.

Штрафы за первое нарушение:

  • Должностные лица: 10–40 тыс. рублей.

  • Юридические лица: 100–500 тыс. рублей.

Штрафы за повторное нарушение:

  • Должностные лица: 40–50 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до трёх лет.

  • Юридические лица: от 600 тыс. до 1 млн рублей.

[Коммерсантъ]

Операторы Россия связь Новости
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Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для управляющих компаний за необоснованный недопуск операторов связи в дома. Штрафы за первое нарушение: Должностные лица: 10–40 тыс. рублей. Юридические лица: 100–500 тыс. рублей. Штрафы за повторное нарушение: Должностные лица: 40–50 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до трёх лет. Юридические лица: от 600 тыс. до 1 млн...

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