Управляющие компании будут штрафовать до 1 млн рублей за недопуск провайдеров в дома. Путин подписал закон

Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для управляющих компаний за необоснованный недопуск операторов связи в дома.

Штрафы за первое нарушение:

Штрафы за повторное нарушение:

[Коммерсантъ]

iPhones.ru

Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для управляющих компаний за необоснованный недопуск операторов связи в дома. Штрафы за первое нарушение: Должностные лица: 10–40 тыс. рублей. Юридические лица: 100–500 тыс. рублей. Штрафы за повторное нарушение: Должностные лица: 40–50 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до трёх лет. Юридические лица: от 600 тыс. до 1 млн...