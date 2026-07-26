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Apple выпустит первый водонепроницаемый iPad mini в этом году

Артём Баусов avatar | сегодня в 17:05
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Apple выпустит первый водонепроницаемый iPad mini в этом году

Apple готовит новое поколение iPad mini, которое может стать первым планшетом компании с официальной защитой от воды.

Для достижения водозащиты Apple переработала конструкцию корпуса. Вместо обычных отверстий для динамиков планшет может получить вибрационную акустическую систему, в которой звук воспроизводится за счет вибрации отдельных панелей корпуса. Это позволит устранить один из основных путей попадания внутрь воды и пыли.

Какой именно класс защиты получит iPad mini, пока неизвестно. Для сравнения, современные iPhone имеют рейтинг IP68 и выдерживают погружение в воду на глубину до шести метров в течение 30 минут.

Кроме того, планшет впервые получит OLED-дисплей с более высокой контрастностью, глубоким черным цветом и сниженным энергопотреблением. Однако частота обновления останется на уровне 60 Гц. [MacRumors]

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iPad iPad mini Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Apple готовит новое поколение iPad mini, которое может стать первым планшетом компании с официальной защитой от воды. Для достижения водозащиты Apple переработала конструкцию корпуса. Вместо обычных отверстий для динамиков планшет может получить вибрационную акустическую систему, в которой звук воспроизводится за счет вибрации отдельных панелей корпуса. Это позволит устранить один из основных путей попадания внутрь воды...

5 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 19:00

    Наконец то iPad mini можно будет в воду кидать. Только бы звук через вибрацию не был как из консервной банки.

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