Apple выпустит первый водонепроницаемый iPad mini в этом году

Apple готовит новое поколение iPad mini, которое может стать первым планшетом компании с официальной защитой от воды.

Для достижения водозащиты Apple переработала конструкцию корпуса. Вместо обычных отверстий для динамиков планшет может получить вибрационную акустическую систему, в которой звук воспроизводится за счет вибрации отдельных панелей корпуса. Это позволит устранить один из основных путей попадания внутрь воды и пыли.

Какой именно класс защиты получит iPad mini, пока неизвестно. Для сравнения, современные iPhone имеют рейтинг IP68 и выдерживают погружение в воду на глубину до шести метров в течение 30 минут.

Кроме того, планшет впервые получит OLED-дисплей с более высокой контрастностью, глубоким черным цветом и сниженным энергопотреблением. Однако частота обновления останется на уровне 60 Гц. [MacRumors]

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