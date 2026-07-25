ChatGPT сломался по всему миру

Пользователи по всему миру массово жалуются, что у них перестал работать ChatGPT.
Чат-бот не отвечает на запросы и никак не реагирует на пользователя. Причина сбоя неизвестна. Ждем решение проблемы.
Пользователи по всему миру массово жалуются, что у них перестал работать ChatGPT.
Чат-бот не отвечает на запросы и никак не реагирует на пользователя. Причина сбоя неизвестна. Ждем решение проблемы.
Блин, опять всё легло. Я как раз хотел через него задачу решить. Походу сервера не вывезли.
В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)
Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(
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