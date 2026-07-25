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ChatGPT сломался по всему миру

Обновлено в 13:29
Пользователи сообщают о восстановлении работы сервиса.
Артём Баусов avatar | сегодня в 12:48
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ChatGPT сломался по всему миру

Пользователи по всему миру массово жалуются, что у них перестал работать ChatGPT.

Чат-бот не отвечает на запросы и никак не реагирует на пользователя. Причина сбоя неизвестна. Ждем решение проблемы.

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ChatGPT OpenAI Нейросети Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Пользователи по всему миру массово жалуются, что у них перестал работать ChatGPT. Чат-бот не отвечает на запросы и никак не реагирует на пользователя. Причина сбоя неизвестна. Ждем решение проблемы.

1 комментарий

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 12:52

    Блин, опять всё легло. Я как раз хотел через него задачу решить. Походу сервера не вывезли.

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