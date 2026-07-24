Вышел трейлер сериала «Бегущий по лезвию 2099». Это сиквел фильма Дени Вильнева, релиз в ноябре

Онлайн-кинотеатр Prime Video выпустил тизер-трейлер сериала «Бегущий по лезвию 2099».
Сюжет расскажет о репликанте-бегущей по лезвию Олуэн, срок жизни которой подходит к концу, и девушке по имени Кора. Вместе они отправляются на поиски репликантов-изгоев. Главные роли исполнили Хантер Шафер и Мишель Йео.
Трейлер:
Все эпизоды первого сезона выйдут одновременно 25 ноября.
Онлайн-кинотеатр Prime Video выпустил тизер-трейлер сериала «Бегущий по лезвию 2099». Сюжет расскажет о репликанте-бегущей по лезвию Олуэн, срок жизни которой подходит к концу, и девушке по имени Кора. Вместе они отправляются на поиски репликантов-изгоев. Главные роли исполнили Хантер Шафер и Мишель Йео. Трейлер: Все эпизоды первого сезона выйдут одновременно 25 ноября.
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