моё избранное Пользовательское соглашение
Кино 🍿

Вышел трейлер сериала «Бегущий по лезвию 2099». Это сиквел фильма Дени Вильнева, релиз в ноябре

Артём Баусов avatar | сегодня в 20:50
3

Онлайн-кинотеатр Prime Video выпустил тизер-трейлер сериала «Бегущий по лезвию 2099».

Сюжет расскажет о репликанте-бегущей по лезвию Олуэн, срок жизни которой подходит к концу, и девушке по имени Кора. Вместе они отправляются на поиски репликантов-изгоев. Главные роли исполнили Хантер Шафер и Мишель Йео.

Трейлер:

Все эпизоды первого сезона выйдут одновременно 25 ноября.

4
3
3
Кино киноновинки сериалы трейлеры Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Онлайн-кинотеатр Prime Video выпустил тизер-трейлер сериала «Бегущий по лезвию 2099». Сюжет расскажет о репликанте-бегущей по лезвию Олуэн, срок жизни которой подходит к концу, и девушке по имени Кора. Вместе они отправляются на поиски репликантов-изгоев. Главные роли исполнили Хантер Шафер и Мишель Йео. Трейлер: Все эпизоды первого сезона выйдут одновременно 25 ноября.

3 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 20:53

    Мишель Йео в кадре это просто пушка. Надеюсь что по визуалу не подведут и будет так же круто как у Вильнева.

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить
  2. R
    Ren M
    сегодня в 21:22

    Транс в главной роли 😳

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(