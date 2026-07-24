Apple заставила Samsung и LG снизить цены на экраны для iPhone 18 Pro Max

Apple ведет переговоры с Samsung Display и LG Display о снижении стоимости OLED-дисплеев для iPhone 18 Pro Max.

Изначально Apple планировала закупать экраны по $70 за штуку, однако позже предложила снизить цену до $66,5. По предварительным данным, оба поставщика согласились на новые условия.

Стоимость OLED-дисплеев для iPhone снижается уже несколько лет подряд. Если экран для iPhone 16 Pro Max обходился Apple более чем в $100, то для iPhone 17 Pro Max — уже в $80. В 2026 году компании удалось добиться еще более заметного снижения цены.

Таким образом Apple пытается компенсировать рост расходов на память, сокращая затраты на другие комплектующие.

Ожидается, что в этом году Samsung Display поставит 26 млн дисплеев для iPhone 18 Pro Max, а LG Display — 21 млн. [The Elec]

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