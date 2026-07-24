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В России резко вырос интерес к мессенджерам WeChat, BiP, KakaoTalk и Imo, которые не заблокированы РКН

Илья Сидоров avatar | сегодня в 9:29
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В России резко вырос интерес к мессенджерам WeChat, BiP, KakaoTalk и Imo, которые не заблокированы РКН

Аудитория зарубежных мессенджеров в России продолжает расти. Об этом сообщает Коммерсантъ, ссылаясь на данные МТС AdTech.

Рост во втором квартале по сравнению с первым кварталом 2026 года:

  • BiP: 4,3 млн человек, +120%

  • KakaoTalk: 1,26 млн человек, +80%

  • Imo: 12,2 млн человек, +1%

Также на 17% увеличилась аудитория WeChat, а Gem Space — на 11%.

Основная аудитория иностранных мессенджеров в России — пользователи в возрасте от 35 до 44 лет, их доля составляет 30%.

В основном их устанавливают для связи с родственниками или коллегами за рубежом. По сравнению с VK, Max и Telegram их доля на российском рынке остается незначительной.

По данным Mediascope за июнь, месячная аудитория VK составила 94,8 млн человек, Max — 86,2 млн, а Telegram — 75,7 млн человек. [Коммерсантъ]

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Аудитория зарубежных мессенджеров в России продолжает расти. Об этом сообщает Коммерсантъ, ссылаясь на данные МТС AdTech. Рост во втором квартале по сравнению с первым кварталом 2026 года: BiP: 4,3 млн человек, +120% KakaoTalk: 1,26 млн человек, +80% Imo: 12,2 млн человек, +1% Также на 17% увеличилась аудитория WeChat, а Gem Space — на 11%. Основная...

4 комментария

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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 9:41

    Я сам через WeChat с китайцами постоянно на связи. Остальное это так, для очень специфических задач.

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