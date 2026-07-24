В России резко вырос интерес к мессенджерам WeChat, BiP, KakaoTalk и Imo, которые не заблокированы РКН

Аудитория зарубежных мессенджеров в России продолжает расти. Об этом сообщает Коммерсантъ, ссылаясь на данные МТС AdTech.

Рост во втором квартале по сравнению с первым кварталом 2026 года:

BiP: 4,3 млн человек, +120%

KakaoTalk: 1,26 млн человек, +80%

Imo: 12,2 млн человек, +1%

Также на 17% увеличилась аудитория WeChat, а Gem Space — на 11%.

Основная аудитория иностранных мессенджеров в России — пользователи в возрасте от 35 до 44 лет, их доля составляет 30%.

В основном их устанавливают для связи с родственниками или коллегами за рубежом. По сравнению с VK, Max и Telegram их доля на российском рынке остается незначительной.

По данным Mediascope за июнь, месячная аудитория VK составила 94,8 млн человек, Max — 86,2 млн, а Telegram — 75,7 млн человек. [Коммерсантъ]

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