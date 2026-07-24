Вышло самое крупное обновление Geekbench 7 за три года. Бенчмарк теперь сильнее нагружает устройство для оценки производительности

Primate Labs выпустила Geekbench 7 — новую версию популярного бенчмарка для оценки производительности компьютеров и смартфонов.

Дизайн приложения почти не изменился, зато внутри появились более сложные тесты, увеличенные наборы данных, новые проверки кодирования и декодирования аудио и видео (включая кодеки AV1 и Opus), а также переработанный многопоточный тест, который лучше отражает поведение реальных приложений.

Результаты Geekbench 6 и Geekbench 7 несовместимы между собой.

Geekbench 7 доступен бесплатно для личного использования.

[The Verge]