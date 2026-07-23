Вышел трейлер перезапуска фильма «Обитель зла» от Зака Креггера, снявшего «Орудия». Релиз в сентябре

Sony выпустила первый трейлер перезапуска фильма «Обитель зла».

Главным героем станет Брайан — курьер, перевозящий медицинские грузы. Одна роковая ночь превращает его жизнь в непрерывную борьбу за выживание, когда вокруг начинает стремительно воцаряться хаос.

Режиссером и сценаристом выступил Зак Креггер, снявший хорроры «Варвар» и «Орудия». Главную роль исполнит Остин Абрамс, известный по фильмам «Одинокие волки», «Отомсти за меня» и «Орудия».

Премьера фильма состоится 18 сентября 2026 года.