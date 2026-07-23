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Вышел трейлер перезапуска фильма «Обитель зла» от Зака Креггера, снявшего «Орудия». Релиз в сентябре

Илья Сидоров avatar | сегодня в 16:24

Sony выпустила первый трейлер перезапуска фильма «Обитель зла».

Главным героем станет Брайан — курьер, перевозящий медицинские грузы. Одна роковая ночь превращает его жизнь в непрерывную борьбу за выживание, когда вокруг начинает стремительно воцаряться хаос.

Режиссером и сценаристом выступил Зак Креггер, снявший хорроры «Варвар» и «Орудия». Главную роль исполнит Остин Абрамс, известный по фильмам «Одинокие волки», «Отомсти за меня» и «Орудия».

Премьера фильма состоится 18 сентября 2026 года.

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Sony выпустила первый трейлер перезапуска фильма «Обитель зла». Главным героем станет Брайан — курьер, перевозящий медицинские грузы. Одна роковая ночь превращает его жизнь в непрерывную борьбу за выживание, когда вокруг начинает стремительно воцаряться хаос. Режиссером и сценаристом выступил Зак Креггер, снявший хорроры «Варвар» и «Орудия». Главную роль исполнит Остин Абрамс, известный по фильмам «Одинокие волки»,...

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Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
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