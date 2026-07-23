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Google добавила функцию восстановления аккаунта с помощью селфи-видео

Артём Баусов avatar | сегодня в 15:17
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Google добавила функцию восстановления аккаунта с помощью селфи-видео

Google представила новый способ восстановления доступа к аккаунту с помощью селфи-видео, который будет действовать наравне с ключами доступа, резервными контактами и другими вариантами авторизации.

► Чтобы настроить функцию, пользователю нужно записать короткое видео, следуя инструкциям на экране и выполняя несколько движений головой. Запись сохраняется в аккаунте и может использоваться для восстановления доступа в будущем.

► Если пользователь потеряет доступ к электронной почте или доверенному устройству, Google предложит записать новое селфи-видео и сравнит его с сохраненной записью.

Компания утверждает, что система использует несколько уровней защиты, которые помогают распознавать попытки подмены личности с помощью сгенерированных ИИ фотографий и видео.

► Все записи шифруются, хранятся в защищенном виде и используются только для восстановления доступа к аккаунту, если пользователь не даст отдельное согласие на другое использование. При необходимости видео можно удалить в любой момент. [MacRumors]

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Google Безопасность Сервисы Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Google представила новый способ восстановления доступа к аккаунту с помощью селфи-видео, который будет действовать наравне с ключами доступа, резервными контактами и другими вариантами авторизации. ► Чтобы настроить функцию, пользователю нужно записать короткое видео, следуя инструкциям на экране и выполняя несколько движений головой. Запись сохраняется в аккаунте и может использоваться для восстановления доступа в будущем. ►...

4 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 15:18

    Опять мои видео в базу гугла попадут. И как они собираются отличать человека от крутого дипфейка?

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  2. Nexusknv avatar
    Nexusknv сегодня в 16:06

    классную картотеку они придумали. все для ФБР и ЦРУ. удобно человеки сами будут добавлять себя )) этож удобно 

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