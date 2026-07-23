Google добавила функцию восстановления аккаунта с помощью селфи-видео

Google представила новый способ восстановления доступа к аккаунту с помощью селфи-видео, который будет действовать наравне с ключами доступа, резервными контактами и другими вариантами авторизации.

► Чтобы настроить функцию, пользователю нужно записать короткое видео, следуя инструкциям на экране и выполняя несколько движений головой. Запись сохраняется в аккаунте и может использоваться для восстановления доступа в будущем.

► Если пользователь потеряет доступ к электронной почте или доверенному устройству, Google предложит записать новое селфи-видео и сравнит его с сохраненной записью.

Компания утверждает, что система использует несколько уровней защиты, которые помогают распознавать попытки подмены личности с помощью сгенерированных ИИ фотографий и видео.

► Все записи шифруются, хранятся в защищенном виде и используются только для восстановления доступа к аккаунту, если пользователь не даст отдельное согласие на другое использование. При необходимости видео можно удалить в любой момент. [MacRumors]

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