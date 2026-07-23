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В macOS 27 Golden Gate появится 13 голосов для Siri AI и красивое меню для их выбора

Илья Сидоров avatar | сегодня в 15:30
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В macOS 27 Golden Gate появится 13 голосов для Siri AI и красивое меню для их выбора

В четвертой бета-версии macOS 27 Golden Gate появился скрытый интерфейс выбора голоса Siri AI.

После активации он заменяет привычный раздел выбора голоса Siri в Системных настройках. Если удерживать кнопку мыши и перемещать курсор по этой области, интерфейс оживает: по экрану начинают плавно перетекать разные цвета, появляются новые точки, а голос Siri постепенно меняет свои характеристики.

Предполагается, что пользователи смогут выбрать один из 13 голосов, но сейчас доступны только два. Голоса будут различаться по полу, возрасту и характеру.

Судя по системному коду, этот интерфейс уже локализован на 44 языка. Он использует тот же механизм первоначальной настройки Siri, что и в iOS 27, поэтому в будущем может появиться не только на Mac, но и на iPhone и iPad.

Для тестирования нового интерфейса необходимо отключить Защиту целостности системы (SIP) и изменить внутренний код системы с помощью отладчика. [MacRumors]

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macOS macOS 27 Siri Siri AI Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
В четвертой бета-версии macOS 27 Golden Gate появился скрытый интерфейс выбора голоса Siri AI. После активации он заменяет привычный раздел выбора голоса Siri в Системных настройках. Если удерживать кнопку мыши и перемещать курсор по этой области, интерфейс оживает: по экрану начинают плавно перетекать разные цвета, появляются новые точки, а голос Siri постепенно меняет свои характеристики....

1 комментарий

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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  1. counter avatar
    counter сегодня в 16:02

    Интересно посмотреть решение 

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