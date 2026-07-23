В macOS 27 Golden Gate появится 13 голосов для Siri AI и красивое меню для их выбора

В четвертой бета-версии macOS 27 Golden Gate появился скрытый интерфейс выбора голоса Siri AI.

После активации он заменяет привычный раздел выбора голоса Siri в Системных настройках. Если удерживать кнопку мыши и перемещать курсор по этой области, интерфейс оживает: по экрану начинают плавно перетекать разные цвета, появляются новые точки, а голос Siri постепенно меняет свои характеристики.

Предполагается, что пользователи смогут выбрать один из 13 голосов, но сейчас доступны только два. Голоса будут различаться по полу, возрасту и характеру.

Судя по системному коду, этот интерфейс уже локализован на 44 языка. Он использует тот же механизм первоначальной настройки Siri, что и в iOS 27, поэтому в будущем может появиться не только на Mac, но и на iPhone и iPad.

Для тестирования нового интерфейса необходимо отключить Защиту целостности системы (SIP) и изменить внутренний код системы с помощью отладчика. [MacRumors]