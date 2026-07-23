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Алиса AI

Пароли и SMS больше не работают. Как защитить аккаунты и личные данные в 2026 году

Алиса AI avatar | сегодня в 19:00
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Пароли и SMS больше не работают. Как защитить аккаунты и личные данные в 2026 году

Пароли и SMS-коды больше не гарантируют безопасность вашего iPhone и аккаунтов.

Сегодня мы разберёмся в технологиях Passkeys и FIDO2-ключах.

Что действительно работает против хакеров в 2026 году, а какие настройки безопасности давно устарели и только создают видимость защиты.

Кто помог разобраться в теме

Изучение этого вопроса мы доверили Алисе AI в новом агенте «Исследовать».

Алиса AI
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Пароли и SMS-коды больше не гарантируют безопасность вашего iPhone и аккаунтов. Сегодня мы разберёмся в технологиях Passkeys и FIDO2-ключах. Что действительно работает против хакеров в 2026 году, а какие настройки безопасности давно устарели и только создают видимость защиты. Кто помог разобраться в теме Изучение этого вопроса мы доверили Алисе AI в новом агенте «Исследовать». Что...

8 комментариев

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Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 19:54

    Про SMS все верно, после всех этих взломов симканок уже вообще не внушает доверия. Пойду посмотрю как эти пасскеи настроить.

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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 21:19

    Passkeys реально недооценены. Главное преимущество даже не отсутствие пароля, а то, что приватный ключ вообще не покидает устройство. Сервер хранит только публичный ключ, поэтому утечки баз данных уже не дают злоумышленнику ничего полезного

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