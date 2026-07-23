Еврокомиссия оштрафовала Google почти на €1 млрд за монополию и нарушение Закона о цифровых рынках

Европейский регулятор впервые применил санкции к Google по Закону о цифровых рынках (DMA), назначив компании штрафы на общую сумму €890 млн.

Штраф состоит из двух частей:

€460 млн компания получила за то, что отдавала приоритет собственным сервисам: например, Google Shopping, Hotels и Flights в результатах поиска

млн компания получила за то, что отдавала приоритет собственным сервисам: например, Google Shopping, Hotels и Flights в результатах поиска €430 млн назначили из-за правил Google Play, которые ограничивали разработчиков в возможности направлять пользователей к более выгодным предложениям за пределами магазина приложений

Еврокомиссия обязала Google устранить нарушения в течение 60 дней. Компания уже тестирует изменения в поисковой выдаче и работе Google Play, однако заявила, что не согласна с решением регулятора и может обжаловать его в суде.

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