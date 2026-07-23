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Еврокомиссия оштрафовала Google почти на €1 млрд за монополию и нарушение Закона о цифровых рынках

Артём Баусов avatar | сегодня в 17:23
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Еврокомиссия оштрафовала Google почти на €1 млрд за монополию и нарушение Закона о цифровых рынках

Европейский регулятор впервые применил санкции к Google по Закону о цифровых рынках (DMA), назначив компании штрафы на общую сумму €890 млн.

Штраф состоит из двух частей:

  • €460 млн компания получила за то, что отдавала приоритет собственным сервисам: например, Google Shopping, Hotels и Flights в результатах поиска
  • €430 млн назначили из-за правил Google Play, которые ограничивали разработчиков в возможности направлять пользователей к более выгодным предложениям за пределами магазина приложений

Еврокомиссия обязала Google устранить нарушения в течение 60 дней. Компания уже тестирует изменения в поисковой выдаче и работе Google Play, однако заявила, что не согласна с решением регулятора и может обжаловать его в суде.

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Google Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Европейский регулятор впервые применил санкции к Google по Закону о цифровых рынках (DMA), назначив компании штрафы на общую сумму €890 млн. Штраф состоит из двух частей: €460 млн компания получила за то, что отдавала приоритет собственным сервисам: например, Google Shopping, Hotels и Flights в результатах поиска €430 млн назначили из-за правил Google Play, которые ограничивали...

3 комментария

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Andrey-lights avatar
    Andrey-lights сегодня в 17:51

    А вот мне всегда было интересно куда идут эти суммы. Вроде как за людей топят а по факту люди то ни копейки с этих штрафов не получают

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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 19:22

    Да эти миллиарды для Google просто мелочь. Все равно будут обжаловать и продолжат продвигать свои сервисы в поиске.

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