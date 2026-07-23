Game Pass больше не нужен? Xbox запустила бесплатный стриминг игр в обмен на рекламу

Microsoft начала тестировать бесплатный облачный стриминг игр с рекламой для участников программы Xbox Insider.

Пользователи смогут бесплатно запускать некоторые купленные игры через облако. Игровые сессии будут ограничены одним часом, а реклама будет показываться перед каждым запуском игры.

Компания заявляет, что «если использовать рекламу правильно, она может снизить стоимость доступа к играм».

Тестирование будет проводиться в течение ограниченного времени, после чего Microsoft примет решение о полноценном запуске функции.

В конце прошлого года компания уже проводила внутреннее тестирование облачного гейминга с рекламой. Тогда реклама показывалась в течение двух минут перед запуском игры. [The Verge]

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