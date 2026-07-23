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Игры

Game Pass больше не нужен? Xbox запустила бесплатный стриминг игр в обмен на рекламу

Илья Сидоров avatar | сегодня в 20:11
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Game Pass больше не нужен? Xbox запустила бесплатный стриминг игр в обмен на рекламу

Microsoft начала тестировать бесплатный облачный стриминг игр с рекламой для участников программы Xbox Insider.

Пользователи смогут бесплатно запускать некоторые купленные игры через облако. Игровые сессии будут ограничены одним часом, а реклама будет показываться перед каждым запуском игры.

Компания заявляет, что «если использовать рекламу правильно, она может снизить стоимость доступа к играм».

Тестирование будет проводиться в течение ограниченного времени, после чего Microsoft примет решение о полноценном запуске функции.

В конце прошлого года компания уже проводила внутреннее тестирование облачного гейминга с рекламой. Тогда реклама показывалась в течение двух минут перед запуском игры. [The Verge]

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Microsoft xbox Игры Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Microsoft начала тестировать бесплатный облачный стриминг игр с рекламой для участников программы Xbox Insider. Пользователи смогут бесплатно запускать некоторые купленные игры через облако. Игровые сессии будут ограничены одним часом, а реклама будет показываться перед каждым запуском игры. Компания заявляет, что «если использовать рекламу правильно, она может снизить стоимость доступа к играм». Тестирование будет проводиться в...

2 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
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Видео мем
Видео мем
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Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 20:46

    Один час это слишком мало, только разыграешься и сессия кончится. А какие игры будут доступны по такой схеме?

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    vasilyevsg23
    vasilyevsg23 сегодня в 21:45

    Пошел ты такой на босса в игре и вылетела игра

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