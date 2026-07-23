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Забудьте о затекшей шее: Emirates добавила в экономкласс идеальные подголовники

Артём Баусов avatar | сегодня в 21:22
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Авиакомпания Emirates представила новый подголовник U-Dream для кресел экономкласса.

Главная особенность: гибкие боковые «крылья», которые поддерживают голову и шею во время сна, не давая ей заваливаться вперед или набок.

В компании утверждают, что Emirates первой в мире внедрила такую конструкцию. По словам президента авиакомпании Тима Кларка, U-Dream должен сделать длительные перелеты заметно комфортнее и избавить многих пассажиров от необходимости использовать отдельные шейные подушки.

Пока новый подголовник установлен только на трех самолетах Airbus A350. До конца года им планируют оснастить все лайнеры этого типа в парке Emirates. С 2027 года его также начнут устанавливать на модернизированные Airbus A380 и Boeing 777 авиакомпании.

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iPhones.ru
Авиакомпания Emirates представила новый подголовник U-Dream для кресел экономкласса. Главная особенность: гибкие боковые «крылья», которые поддерживают голову и шею во время сна, не давая ей заваливаться вперед или набок. В компании утверждают, что Emirates первой в мире внедрила такую конструкцию. По словам президента авиакомпании Тима Кларка, U-Dream должен сделать длительные перелеты заметно комфортнее и избавить...

6 комментариев

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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