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ОБЗОР

Шумодав класс, цена как подарок. Обзор наушников COMMO Etude от Яндекса, которые надо заряжать раз в месяц

Никита Горяинов avatar | сегодня в 9:30
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Два года назад я тестировал первые полноразмерные наушники COMMO One от Яндекс Маркета. Они приятно удивили дизайном, удобной посадкой и огромной автономностью, но им не хватало нескольких важных функций.

В конце того обзора я спросил, выпустит ли COMMO похожую модель, но уже с ANC. Спустя два поколения (были промежуточные Immersive) достигнуто всё, о чём я просил.

Новые COMMO Etude получили активное шумоподавление, режим прозрачности, мультипоинт и до 120 часов автономной работы. При этом производитель сохранил аккуратный дизайн и добавил неожиданно богатый комплект.

Пользовался наушниками и готов рассказать, насколько удачным получилось продолжение.

В комплект положили всё необходимое и даже больше

COMMO Etude продаются в трёх цветах: графитовом, лавандовом и молочном. У меня последний вариант. По факту он выглядит почти белым, но без холодного оттенка, характерного для техники Apple.

Цвет приятный и универсальный. Наушники не выглядят скучно, но при этом не привлекают лишнего внимания. Единственный очевидный минус светлого корпуса в том, что за его чистотой придётся следить внимательнее.

Комплектация неожиданно богатая. В коробке лежат сами наушники, кабель USB-C для зарядки, провод AUX, переходник для авиационного аудиоразъёма, инструкция и мягкий чехол. Авиационный переходник сейчас нужен далеко не в каждом самолёте, но его наличие не посчитаешь за минус.

Причём чехол здесь не для галочки. Внутри предусмотрены отдельные карманы для наушников, проводов и переходника. Всё лежит на своих местах и не болтается по сумке. Возможно, так и было задумано, но чехол очень мятый, будто закос под CP Company.

Выглядят дороже своей цены

В дизайне COMMO продолжает придерживаться минимализма. На чашках нет огромных логотипов, глянцевых вставок и декоративных элементов, которые обычно пытаются сделать бюджетную технику визуально богаче.

Корпус изготовлен из пластика с покрытием Soft Touch. На ощупь он приятный, а сами наушники не кажутся дешёвыми. Сборка плотная, заметных люфтов или скрипов у моего экземпляра нет.

Чашки получили округлую форму и поворотный механизм. Их можно развернуть и компактно убрать в комплектный чехол. Полностью внутрь конструкция не складывается, поэтому места в рюкзаке Etude всё равно занимают немало.

Амбушюры сделаны из мягкой искусственной кожи с эффектом памяти. Они постепенно принимают форму головы и равномерно распределяют давление.

Посадка получилась удачной. Наушники не сваливаются при ходьбе, но и не сдавливают голову. Глубины амбушюр хватает, чтобы уши не упирались во внутреннюю ткань динамиков.

Вес составляет около 280 граммов. Это не рекорд, но для полноразмерной модели с аккумулятором на 750 мАч вполне нормальная цифра. Через некоторое время вес перестаёшь замечать.

Летом в любых закрытых полноразмерных наушниках будет жарковато, и Etude здесь исключением не стали. Для дома, офиса, самолёта или общественного транспорта посадка комфортная.

Управление физическое, и это хорошо

COMMO не стала экспериментировать с сенсорными панелями. Все основные действия выполняются физическими клавишами на чашках. Кнопки питания и управления шумоподавлением разнесены по разным сторонам. На ощупь они отличаются, поэтому довольно быстро начинаешь переключать режимы вслепую.

Можно управлять воспроизведением, регулировать громкость, отвечать на звонки и вызывать голосового ассистента. На iPhone тройное нажатие кнопки питания запускает Siri.

Физические кнопки удобнее сенсоров на ходу, в самолёте или зимой. Нажатие всегда ощущается, а случайных срабатываний практически нет.

Для беспроводного подключения используется Bluetooth 6.0 с поддержкой кодеков AAC и SBC. Какого-то продвинутого кодека здесь нет, но для iPhone это вообще не проблема. Смартфоны Apple всё равно передают звук только по AAC.

Ещё одно важное улучшение по сравнению с COMMO One заключается в поддержке мультипоинта. Наушники можно одновременно подключить к смартфону и компьютеру.

Например, я могу смотреть видео на Mac, а при входящем звонке Etude автоматически переключатся на iPhone. После завершения разговора можно продолжить просмотр без повторного подключения в настройках Bluetooth.

Есть и обычный разъём 3,5 мм. Через него наушники подключаются к компьютеру, игровой консоли, старой технике или мультимедийной системе в самолёте. Активное шумоподавление при проводном подключении продолжает работать.

Шумоподавление не рекордное, но полезное

COMMO Etude поддерживают три режима работы: обычный, активное шумоподавление и прозрачность. Между ними можно переключаться отдельной кнопкой.

Система ANC снижает окружающий шум до 35 дБ. По меркам доступных полноразмерных наушников результат хороший.

Лучше всего отсекается гул: вентиляция, кондиционер, двигатель автобуса, шум поезда или самолёта. В офисе становится меньше слышно общий фон, а музыку уже не приходится выкручивать на повышенную громкость.

Голоса людей и резкие высокочастотные звуки полностью не исчезают. По эффективности Etude не сравнятся с топовыми Sony или AirPods Max, но и стоят они в несколько раз дешевле.

Режим прозрачности усиливает окружающие звуки и позволяет поговорить с человеком, не снимая наушники. Голоса звучат немного искусственно, но для короткого разговора или объявления в аэропорту этого хватает.

Как звучат COMMO Etude

В каждой чашке установлен 40-мм динамик. Звучание настроено с понятным расчётом на массового слушателя: бас заметный, середина достаточно чистая, а высокие частоты не режут слух.

По сравнению с первыми COMMO One звук стал аккуратнее. У тех наушников низких частот временами было слишком много, из-за чего насыщенные басом композиции превращались в глухой гул.

Etude звучат сбалансированнее. Бас всё ещё остаётся одним из главных акцентов, но теперь он лучше контролируется и меньше залезает на остальные частоты.

Поп, электронная музыка, хип-хоп и современный рок звучат энергично. Запаса громкости хватает с большим запасом, хотя постоянно слушать на максимуме точно не стоит.

Вокал передаётся разборчиво, подкасты и видео смотреть комфортно. В сложных инструментальных композициях детализации ожидаемо меньше, чем у дорогих моделей, но для наушников примерно за 8 тысяч рублей результат достойный.

Это не аудиофильская модель и не конкурент флагманским Sony, Bose или Apple. Etude рассчитаны на человека, которому нужны удобные универсальные наушники для музыки, фильмов, работы и поездок.

С этой задачей они справляются хорошо.

Для звонков подходят хорошо, микрофоны достойные (и с шумодавом)

В наушниках предусмотрена отдельная система шумоподавления микрофона. Она старается отделить голос от окружающего фона во время разговора. В тихой комнате речь передаётся чисто и разборчиво. Для рабочих созвонов, голосовых сообщений и обычных телефонных разговоров качества хватает.

На улице часть окружающих звуков неизбежно попадает в разговор, особенно при сильном ветре. Но голос остаётся слышен, и собеседнику обычно не приходится переспрашивать каждую фразу.

120 часов автономности!

COMMO заявляет до 120 часов воспроизведения без ANC. Я был бы рад это проверить, но наушники у меня всего неделю. Я их вынул с 90% заряда из коробки и сейчас ещё 40 процентов остаётся, хотя слушаю их ежедневно…

Со включённым шумоподавлением автономность сокращается до 75–85 часов в зависимости от сценария использования и громкости. Но даже нижняя граница тут впечатляет.

Если слушать музыку по два-три часа в день, одного заряда может хватить на несколько недель. В поездках на несколько дней вам не придётся вообще их заряжать хотя бы один раз, это круто.

Заряжаются наушники через USB-C, порт не подходит для передачи цифрового аудиосигнала. Для проводного подключения нужен AUX-кабель, который, кстати, лежит в комплекте (и это правильно).

Что в итоге

COMMO Etude получились именно такими наушниками, которых мне не хватало в линейке два года назад.

У них минималистичный дизайн, удобная посадка, нормальное активное шумоподавление, режим прозрачности и подключение к двум устройствам. Звук стал сбалансированнее, а автономность выросла до почти неприличных 120 часов.

Отдельно похвалю комплект. Чехол, AUX-кабель и авиационный переходник обычно приходится докупать самостоятельно, а здесь всё уже лежит в коробке.

Конечно, это не конкурент флагманским моделям за 30–50 тысяч рублей. Шумоподавление здесь проще, звук менее детальный, а корпус полностью пластиковый. Но в своей ценовой категории их возможности полностью соответствуют цене.

Купить COMMO Etude можно на Яндекс Маркете за примерно 8 тыс. рублей.

Молочный цвет тоже рекомендую. Он почти белый, выглядит свежо и хорошо сочетается с техникой Apple. Только иногда протирайте чашки, и всё будет отлично.

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iPhones.ru
Два года назад я тестировал первые полноразмерные наушники COMMO One от Яндекс Маркета. Они приятно удивили дизайном, удобной посадкой и огромной автономностью, но им не хватало нескольких важных функций. В конце того обзора я спросил, выпустит ли COMMO похожую модель, но уже с ANC. Спустя два поколения (были промежуточные Immersive) достигнуто всё, о чём я...

1 комментарий

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Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 9:58

    120 часов это просто космос. За 8к с таким жирным комплектом должно быть очень круто.

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