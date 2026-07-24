Золотая Корона и Цифра банк перестали переводить деньги в Грузию и Казахстан после введения новых санкций ЕС

После введения 21-го пакета санкций ЕС некоторые банки и платежные системы ограничили переводы денег за рубеж.

В приложении Золотой Короны больше нельзя перевести деньги в Грузию и Казахстан, хотя раньше это было одни из популярных направлений.

Цифра банк тоже попал под санкции и приостановил переводы в Казахстан. Это был один из самых популярных и удобных банков для перевода денег в Казахстан. В банке сообщили, что «некоторые операции могут быть временно недоступны».

Одновременно с этим клиенты Фридом Банк Казахстан получили предупреждение о приостановке переводов через Цифра банк.

Если вам нужны карты иностранных банков, их можно оформить в Айыл Банке, Бакай Банке и Банке IBT. По всем вопросам обращайтесь сюда: @card_immigration.

18 10 7