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Золотая Корона и Цифра банк перестали переводить деньги в Грузию и Казахстан после введения новых санкций ЕС

Илья Сидоров avatar | сегодня в 12:13
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Золотая Корона и Цифра банк перестали переводить деньги в Грузию и Казахстан после введения новых санкций ЕС

После введения 21-го пакета санкций ЕС некоторые банки и платежные системы ограничили переводы денег за рубеж.

В приложении Золотой Короны больше нельзя перевести деньги в Грузию и Казахстан, хотя раньше это было одни из популярных направлений.

Цифра банк тоже попал под санкции и приостановил переводы в Казахстан. Это был один из самых популярных и удобных банков для перевода денег в Казахстан. В банке сообщили, что «некоторые операции могут быть временно недоступны».

Одновременно с этим клиенты Фридом Банк Казахстан получили предупреждение о приостановке переводов через Цифра банк.

Если вам нужны карты иностранных банков, их можно оформить в Айыл Банке, Бакай Банке и Банке IBT. По всем вопросам обращайтесь сюда: @card_immigration.

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банки Новости
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После введения 21-го пакета санкций ЕС некоторые банки и платежные системы ограничили переводы денег за рубеж. В приложении Золотой Короны больше нельзя перевести деньги в Грузию и Казахстан, хотя раньше это было одни из популярных направлений. Цифра банк тоже попал под санкции и приостановил переводы в Казахстан. Это был один из самых популярных и удобных...

2 комментария

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 12:28

    Опять всё усложняют. Раньше через Корону в Грузию за пару минут всё делал, а теперь вообще глухо.

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  2. A
    Airy Fizz
    сегодня в 13:06

    Готовятся стать евроказахами и еврогрузинами?)))

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