Claude Opus 5 бросила вызов Fable 5. Новая ИИ-модель работает на том же уровне, но стоит в два раза дешевле

Anthropic представила языковую модель Claude Opus 5. Разработчики называют ее новым флагманом для повседневной работы.

Главный акцент сделан на программировании. В бенчмарке Frontier-Bench, который оценивает способность ИИ решать сложные инженерные задачи, Claude Opus 5 показал лучший результат среди всех моделей.

При этом он более чем вдвое превзошел Claude Opus 4.8 по эффективности, а стоимость выполнения одной задачи оказалась ниже.

В CursorBench 3.2 новинка почти сравнялась с Claude Fable 5: разница составила менее 0,5%, но Opus 5 обходится примерно вдвое дешевле при выполнении тех же задач. Компания также заявляет, что на максимальных настройках «усилия» модель обеспечивает лучшее соотношение цены и производительности среди всех конкурентов.

Высокие результаты модель показала и в задачах анализа информации. На ARC-AGI 3, где проверяется способность решать ранее незнакомые логические задачи, Claude Opus 5 набрал втрое больше баллов, чем ближайший конкурент.

Кроме того, Opus 5 стал лучшей моделью Anthropic в тестах GDPval-AA, DeepSearchQA и HLE, связанных с аналитической работой и обработкой знаний.

Во время внутреннего тестирования Claude Opus 5 самостоятельно создавал инструменты компьютерного зрения, чтобы восстановить 3D-модель детали по изображению, находил первопричины ошибок в популярных проектах и даже разрабатывал собственные средства проверки кода, если не мог протестировать его на реальных данных.

Claude Opus 5 уже доступен через API Anthropic и во всех сервисах Claude. Цена осталась прежней: $5 за миллион входных токенов и $25 за миллион выходных. Также появился режим Fast, который ускоряет работу модели примерно в 2,5 раза.

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