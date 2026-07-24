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Claude Opus 5 бросила вызов Fable 5. Новая ИИ-модель работает на том же уровне, но стоит в два раза дешевле

Артём Баусов avatar | сегодня в 20:41
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Claude Opus 5 бросила вызов Fable 5. Новая ИИ-модель работает на том же уровне, но стоит в два раза дешевле

Anthropic представила языковую модель Claude Opus 5. Разработчики называют ее новым флагманом для повседневной работы.

Главный акцент сделан на программировании. В бенчмарке Frontier-Bench, который оценивает способность ИИ решать сложные инженерные задачи, Claude Opus 5 показал лучший результат среди всех моделей.

При этом он более чем вдвое превзошел Claude Opus 4.8 по эффективности, а стоимость выполнения одной задачи оказалась ниже.

В CursorBench 3.2 новинка почти сравнялась с Claude Fable 5: разница составила менее 0,5%, но Opus 5 обходится примерно вдвое дешевле при выполнении тех же задач. Компания также заявляет, что на максимальных настройках «усилия» модель обеспечивает лучшее соотношение цены и производительности среди всех конкурентов.

Высокие результаты модель показала и в задачах анализа информации. На ARC-AGI 3, где проверяется способность решать ранее незнакомые логические задачи, Claude Opus 5 набрал втрое больше баллов, чем ближайший конкурент.

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Кроме того, Opus 5 стал лучшей моделью Anthropic в тестах GDPval-AA, DeepSearchQA и HLE, связанных с аналитической работой и обработкой знаний.

Во время внутреннего тестирования Claude Opus 5 самостоятельно создавал инструменты компьютерного зрения, чтобы восстановить 3D-модель детали по изображению, находил первопричины ошибок в популярных проектах и даже разрабатывал собственные средства проверки кода, если не мог протестировать его на реальных данных.

Claude Opus 5 уже доступен через API Anthropic и во всех сервисах Claude. Цена осталась прежней: $5 за миллион входных токенов и $25 за миллион выходных. Также появился режим Fast, который ускоряет работу модели примерно в 2,5 раза.

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Anthropic Claude Нейросети Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Anthropic представила языковую модель Claude Opus 5. Разработчики называют ее новым флагманом для повседневной работы. Главный акцент сделан на программировании. В бенчмарке Frontier-Bench, который оценивает способность ИИ решать сложные инженерные задачи, Claude Opus 5 показал лучший результат среди всех моделей. При этом он более чем вдвое превзошел Claude Opus 4.8 по эффективности, а стоимость выполнения...

1 комментарий

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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. 🅰
    🅰🅻🅴🆇 (“”);
    сегодня в 21:12

    Мне интересно Клауд коде использует данные подключенных моделей для обучения своих 😂😂😂

    Войди на сайт, чтобы ответить
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