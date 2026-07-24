До конца года в App Store появится 1 млн приложений, созданных с помощью ИИ

Apple столкнулась с резким наплывом приложений, созданных с помощью ИИ.

По данным Sensor Tower, в первой половине 2026 года в App Store появилось 560 тыс. подобных приложений. Если темпы сохранятся, то до конца 2026 года их будет 1 млн, что станет рекордом за всю историю магазина.

Главная причина роста — популярность Codex, Claude Code, GitHub Copilot и других ИИ-сервисов, которые позволяют создавать приложения даже людям без опыта программирования.

При этом большинство новых приложений пользователи практически не скачивают. Количество загрузок в 2026 году увеличилось всего на 2%.

Бывший руководитель App Store Филлип Шумейкер предупредил, что поток низкокачественных приложений перегружает модерацию Apple и повышает риск попадания вредоносного ПО в магазин. Разработчики также жалуются на увеличение времени проверки приложений, хотя Apple утверждает, что 90% программ проходят модерацию менее чем за 48 часов. [TechSpot]

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