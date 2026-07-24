моё избранное Пользовательское соглашение

До конца года в App Store появится 1 млн приложений, созданных с помощью ИИ

Илья Сидоров avatar | сегодня в 19:15
2
До конца года в App Store появится 1 млн приложений, созданных с помощью ИИ

Apple столкнулась с резким наплывом приложений, созданных с помощью ИИ.

По данным Sensor Tower, в первой половине 2026 года в App Store появилось 560 тыс. подобных приложений. Если темпы сохранятся, то до конца 2026 года их будет 1 млн, что станет рекордом за всю историю магазина.

Главная причина роста — популярность Codex, Claude Code, GitHub Copilot и других ИИ-сервисов, которые позволяют создавать приложения даже людям без опыта программирования.

При этом большинство новых приложений пользователи практически не скачивают. Количество загрузок в 2026 году увеличилось всего на 2%.

Бывший руководитель App Store Филлип Шумейкер предупредил, что поток низкокачественных приложений перегружает модерацию Apple и повышает риск попадания вредоносного ПО в магазин. Разработчики также жалуются на увеличение времени проверки приложений, хотя Apple утверждает, что 90% программ проходят модерацию менее чем за 48 часов. [TechSpot]

6
2
app store Нейросети приложения Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Apple столкнулась с резким наплывом приложений, созданных с помощью ИИ. По данным Sensor Tower, в первой половине 2026 года в App Store появилось 560 тыс. подобных приложений. Если темпы сохранятся, то до конца 2026 года их будет 1 млн, что станет рекордом за всю историю магазина. Главная причина роста — популярность Codex, Claude Code, GitHub...

2 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 20:06

    Жесть, скоро реально можно будет вирус подцепить среди этого потока шлака. Модерация явно не справляется.

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить
    nnm1
    nnm1 сегодня в 20:47

    Сказал ИИ

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(