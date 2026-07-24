Отложите все дела: 7 новых фильмов 2026 года уже доступны онлайн в хорошем качестве

Каждую неделю в цифровом прокате появляются новые фильмы от крупных голливудских премьер до менее известных, но заслуживающих внимания проектов.

Собрали 7 самых интересных новинок, которые уже можно посмотреть дома. Есть и громкие релизы.

Поехали!

1. Мандалорец и Грогу

Оригинальное название: The Mandalorian & Grogu

Жанр: фантастика, приключения

Рейтинг: IMDb — 7.0, КП — 7.0

Страна: США

Режиссер: Джон Фавро

В ролях: Педро Паскаль, Сигурни Уивер, Джереми Аллен Уайт, Джонни Койн, Джон Фавро

Империя пала, но её военачальники всё ещё держат под своим контролем части галактики.

Зарождающаяся Новая Республика пытается защитить идеалы, за которые сражались повстанцы, и нанимает для задания мандалорца Дина Джарина, известного охотника за головами, и его юного ученика Грогу.

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2. День разоблачения

Оригинальное название: Disclosure Day

Жанр: фантастика, триллер

Рейтинг: IMDb — 6.3, КП — 6.7

Страна: США

Режиссер: Стивен Спилберг

В ролях: Эмили Блант, Джош О’Коннор, Колин Фёрт, Ив Хьюсон, Колман Доминго

Человечество получает неопровержимые доказательства существования внеземной жизни. Пока мир готовится узнать правду, влиятельные силы пытаются остановить раскрытие информации и сохранить тайну любой ценой.

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3. Очень страшное кино

Оригинальное название: Scary Movie

Жанр: комедия, пародия

Рейтинг: IMDb — 5.2, КП — 5.4

Страна: США

Режиссер: Майкл Тиддес

В ролях: Анна Фэрис, Реджина Холл, Марлон Уайанс, Шон Уайанс, Дэйв Шеридан

На Тьюздей, младшую дочь Синди Кэмпбелл, нападает Призрачное Лицо. Старшая дочь Сара разыскивает ставшую отшельницей мать, и они пытаются остановить очередную волну убийств в Вудсвилле вместе с разросшимся семейством Бренды Микс.

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4. Боксёр

Оригинальное название: Heavyweight

Жанр: драма, спорт

Рейтинг: IMDb — 5,2, КП — 8,9

Страна: США

Режиссер: Кристофер Энтони

В ролях: Джейсон Айзекс, Сиенна Гиллори, Блейк Харрисон

Молодой боксер получает шанс изменить свою жизнь и пробиться в большой спорт. На пути к решающему поединку ему предстоит справиться с давлением, собственными страхами и последствиями прежних ошибок.

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5. Блуждающие шрамы

Оригинальное название: Meandering Scars

Жанр: документальный

Рейтинг: IMDb — , КП — 9,8

Страна: США

Режиссер: Коди Лейбовиц, Эллисон Норлиан

В ролях: Эрика Боган и родственники

Фильм рассказывает реальную историю Эрики Боган, которая пережила тяжелое домашнее насилие. В результате нападения она получила травму спинного мозга и оказалась навсегда прикована к инвалидной коляске. Борьба с физической неполноценностью усугубилась глубокой депрессией, тревогой и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Переломным моментом в ее жизни становится решение принять участие в экстремальной экспедиции. Эрика ставит перед собой невероятную цель: подняться на вершину горы Килиманджаро (высота 5895 метров) в Танзании на специализированной инвалидной коляске.

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6. Закулисье реальности

Оригинальное название: Backrooms

Жанр: ужасы, фантастика, триллер

Зрительский рейтинг: IMDb — 7,0, КП — 6,7

Страна: США

Режиссёр: Кейн Парсонс

В ролях: Чиветел Эджиофор, Ренате Реинсве, Марк Дюпласс, Финн Беннетт, Лукита Максвелл

Владелец огромного мебельного магазина обнаруживает в подвале странный проход. За обычной стеной скрывается бесконечный лабиринт пустых комнат, коридоров и пространств, которые словно собраны из обрывков чужих воспоминаний.

После исчезновения мужчины его психотерапевт решает отправиться следом. Ей предстоит разобраться в природе загадочного измерения и найти пациента, прежде чем бесконечные комнаты окончательно лишат её связи с реальностью.

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7. Властелины вселенной

Оригинальное название: Masters of the Universe

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик

Рейтинг: IMDb — 6.2, КП — 7.1

Страна: США

Режиссер: Трэвис Найт

В ролях: Николас Галицин, Камилла Мендес, Идрис Эльба, Джаред Лето, Элисон Бри

Адам, 10-летний принц с планеты Этерния, терпит крушение на космическом корабле и попадает на Землю. Спустя 15 лет принц отправляется на родную планету, которая теперь находится под гнётом Скелетора.

Чтобы одолеть опасного противника, Адаму предстоит раскрыть своё прошлое, объединить силы с союзниками и стать Хи-Меном — самым могущественным человеком во Вселенной.

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