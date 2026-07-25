ИИ, которым вы не пользуетесь, уже опустошает ваш кошелёк. Почему оперативная память подорожала в четыре раза

Три недели назад мировой кризис оперативной памяти стал реальным для миллионов людей по всему миру.

Apple повысила цены на 20% и объяснила это невозможностью брать расходы подорожавшей памяти на себя.

Фактически ситуация длится уже больше полугода, и это только начало.

Разбираемся, как производители не предугадали взрыв спроса, почему не торопятся его компенсировать и сколько нам страдать от взлетевших цен на компьютеры, а скоро – и на смартфоны.

Оперативная память подорожала в 4 раза всего за год

Кризис памяти начался примерно год назад, когда резко вырос спрос на RAM для ИИ-серверов.

Производят меньше, чем нужно рынку.

Как изменилась цена на две плашки DDR5 по 16 ГБ:

Выглядит как фейк, но таков скачок по всему миру – ситуация не локальная.

Для того, чтобы разораться, как так получилось, давайте посмотрим, насколько сложно вообще производить RAM.

Как устроена RAM и почему её очень сложно производить

Оперативная память в наших компьютерах на уровне структуры представляет из себя такой же чип, как CPU и GPU.

У них всех в основе лежит пластина из кремния, на которой с помощью разных материалов по слоям запекают транзисторы.

Отличие лишь в том, что RAM устроена как полотно из одинаковых ячеек, каждая из которых представляет из себя конденсатор, в котором хранится заряд, и транзистор, который впускает в него ток. В то время как в CPU и GPU есть только транзисторы, которые объединены в сложные логические схемы.

Как и CPU, RAM производят с помощью сложного процесса литографии: на кремниевую пластину наносят слой материала, через трафарет светят светом и тем самым закрепляют нужный узор. Так повторяют послойно много раз.

Процесс дорогой, требует на фабриках стерильности и высокоточных машин с линзами, лазерами и фотошаблонами.

Высокая сложность производства создала особую ситуацию в мире: производителей мало, а любой рост или падение спроса создают гигантские проблемы для глобального рынка.

Кто производит оперативную память. Только трое специализируются на топовых чипах



Почти всем рынком RAM управляют всего три компании. Данные 2025 года по доходу от DRAM (есть и другие виды памяти, о них ниже)

90% всех чипов оперативной памяти производят только три компании:

Американская Micron (39%)

(39%) Южнокорейская Samsung (29%)

(29%) Южнокорейская SK Hynix (22%)

У Micron производство в Тайване и Японии, у Samsung и SK Hynix кроме Южной Кореи есть линии в Китае.

Ещё три компании занимают остаток рынка:

Китайская CXMT (8%)

Тайваньская Nanya (1,5%)

Тайваньская Windbond (0,5%).

Ситуация получается ничем не лучше рынка CPU и GPU. Производители техники по всему миру закупают оперативную память всего у трёх игроков и прямо зависят от любой ошибки планировая, которую те могут совершить.

Так мы попали в текущую точку кризиса.

Почему память для компьютеров на самом деле подорожала. Она больше не в приоритете

Оперативная память делится на классы:

DDR (50 ГБ/с) – дешевая в плашках ПК

(50 ГБ/с) – дешевая в плашках ПК LPDDR (150 ГБ/с) – энергоэффективная для смартфонов и arm-ноутбуков

(150 ГБ/с) – энергоэффективная для смартфонов и arm-ноутбуков VRAM (500 ГБ/с) – дорогая для GPU-чипов

(500 ГБ/с) – дорогая для GPU-чипов HBM (2 ТБ/с) – сверхдорогая и ультрабыстрая для ИИ-серверов

HBM расшифровывается как High Memory Bandwidth и создана в виде 3D блока, где один пласт ячеек оперативной памяти наложен прямо на другой, а сама плашка распаяна прямо рядом с вычислительным процессором – всё для быстрой передачи данных.

Производители бросили все силы на выпуск именно HBM чипов, дорогих и сверхскоростных плашек оперативной памяти, которые нужны для быстрых ответов в ИИ-платформах.

А остальные виды памяти, нужные для ПК, Mac и смартфонов, выпускают по остаточному принципу – столько, сколько сильно попросит рынок. Теперь это скорее помеха для фабрик, которая забирает рентабельные линии, чем основной бизнес. И производители начали диктовать свои цены.

Почему кризис ударил именно сейчас. Виноваты не только ИИ, но и Ковид



Как подскочила цена на оперативную память ещё в 2025 году

Кроткий ответ: перепроизводство оперативной памяти после пандемии заставило производителей сократить выпуск RAM-чипов, а последовавший за ним бум ИИ создал огромный спрос, из-за которого нужно открывать фабрики заново – но с умом, чтобы история с нерентабельностью не повторилась.

Пандемия в 2020 году вызвала огромный спрос на потребительскую технику, поскольку люди начали работать из дома, а для этого было нужно больше надёжных компьютеров.

Чтобы удовлетворить спрос, производители нарастили выпуск компонентов, включая RAM.

Когда пандемия закончилась в 2023 году, у людей были новые компьютеры, и потребность в их замене снизилась. Оперативной памяти на тот момент выпускали больше, чем рынку было нужно. Из-за этого RAM и SSD за год подешевели на 50% в несколько этапов. Логично, что фабрики сократили производство.



У производителей RAM, в отличие от нас, дела идут прекрасно. Samsung даже сделала отдельную продуктовую страницу, посвящённую достижениям в разработки сверхскоростной оперативной памяти

В 2025 году взрывной рост на центры обработки данных под ИИ-запросы создал огромный спрос на топовую оперативную память. Основным клиентом производителей RAM стали не компании потребительской техники вроде Apple и Asus, а разработчики ИИ-серверов.

Поэтому к 2026 году новые фабрики не успевают покрыть потребности ИИ-компаний, что также сказывается на домашних компьютерах и смартфонах.

Чипы CPU, GPU, SoC, SSD и RAM производятся по похожему принципу. Но на этапе литографии и обработки кремния этапы отличаются. Нужны разные системы конвейеров. Не хватает именно мощностей, заточенных под создание RAM. Поэтому кризис не касается остальных видов чипов.

Почему нельзя просто взять и построить больше фабрик



Можно – и их строят, но есть нюанс

Производители оперативной памяти постоянно балансируют между спросом и предложением.

В 2023 году SSD и RAM дешевели с такой скоростью, что даже монополистское положение не спасло фабрики от убытков, которые составили примерно $23 млрд для трех компаний за год.

Чтобы избежать перепроизводства, производители RAM не торопятся открывать как можно больше новых фабрик в попытке закрыть спрос моментально, поскольку уже знают: бум пройдёт, а мощности продолжат печатать лишние чипы, и цены снова упадут.

Производители не смогут физически открыть много фабрик сразу, но и желания у них на фоне таких выручек немного. Работы идут, но подконтрольно и постепенно.

В основном на фабриках RAM сейчас запускают новые линии для производства серверной оперативной памяти – с плашками большого объёма и высокой скоростью работы. Тут всё просто: на них огромный спрос, эти чипы дорого стоят и потому более рентабельны.



Для производства RAM нужна такая же стерильность, как при создании CPU. Взять открыть новые линии дорого и долго

Например, в следующие пять лет SK hynix хочет удвоить мощности производства, китайская CXMT сделает то же к 2028 году, а Micron строит новые фабрики в Штатах.

В то же время для потребительской техники производство менее продвинутых чипов будут расширять с опорой на спрос без его опережения. Маржа с них низкая, и выгоднее отдать мощности под серверную RAM, чем удовлетворить спрос.

Стратегия уже привела к тому, что совокупно Micron, Samsung и SK Hynix зафиксировали $77 млрд операционной прибыли за первые три месяца 2026 года.

Что будет дальше. Кризис видеокарт три года назад не предвещает хорошего



Довольные главы Samsung и NVIDIA с пластинами самой дорогой RAM в мире для ИИ-серверов на конференции GTC 2026

Драйверами кризиса полупроводников стала пандемия коронавируса и бум криптомайнинга в 2020 году.

В 2021 году наценка на GPU была почти двукратной.

Стабилизацию вызвало насыщение рынка потребительской техники новыми устройствами после волны массового скупа во время COVID, а также переход криптовалюты Ethirium на другой способ майнинга, который сделал чеканку новых «монет» нерентабельной для большинства домашних энтузиастов.

К 2023 году цены на GPU пришли в норму. Кризис занял 3 года и не повторился на фоне бума ИИ, поскольку новые фабрики уже были открыты.

Ситуация с RAM тоже вызвана дефицитом, но у него три другие причины .

Во-первых, в ближайшие два года новые фабрики не успеют удовлетворить спрос на центры обработки ИИ-запросов.

Во-вторых, компании не торопятся строить как можно больше мощностей, чтобы через несколько лет не создать кризис перепроизводства RAM. Так уже случалось в 2023 году, когда после высокого пандемийного спроса люди не хотели покупать новые устройства, и чипы RAM и SSD простаивали на складах, из-за чего цены упали.

В-третьих, у компаний есть все возможности закрыть потребности рынка ПК и смартфонов. Но приоритет на фабриках отдаётся более рентабельной памяти для серверов и они заявляют об этом прямым текстом.

Цитата Micron о приоритетах «Из-за роста ИИ-дата-центров Micron решила закрыть свой потребительский бренд оперативной памяти и SSD «Crucial», чтобы направить поставки более крупным стратегическим клиентам в быстрорастущих сегментах (ИИ).» — Самит Садана, исполнительный вице-президент Micron



Спрос на оперативную память будет расти ещё как минимум 8 лет, и потому новым фабрикам нужно успевать за ним. На это уйдёт как минимум 4 года

Поэтому производители оперативной памяти предполагают, что кризис продлится примерно 4 года, до 2030-го. За это время новые фабрики догонят новый спрос на ИИ-потребности, рынок стабилизируется и при этом не станет перенасыщен.

Ну а пока самое жуткое в этой истории, что на фабриках оперативной памяти есть мощности для производства чипов для ПК и смартфонов уже сейчас. Но Micron, Samsung и SK Hynix отдают приоритет выпуску серверной RAM, чем искусственно снижают предложение – и заставляют нас тратить больше на компьютеры.

В итоге за ИИ теперь платят все. Независимо, пользуются они им или нет.

5 1