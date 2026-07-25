Первый взгляд на Huawei Pura 90s Pro Max: 5 причин обратить внимание на фотофлагман и забыть про айфон

Новый Huawei Pura 90s Pro Max получил невероятный телевик на 200 МП с большим сенсором. А ещё его сложно спутать с другими смартфонами, у него прочный экран и очень быстрая зарядка.
Я взял на тест фотофлагман и собрал свои первые впечатления в формате первого взгляда. Кратко, вот пять причин обратить внимание на Huawei Pura 90s Pro Max:
- Камера: айфон так не сможет;
- Дизайн: градиенты, которые запоминаются;
- Экран: яркий и прочный;
- Открытая платформа: доступен любой софт;
- Аккумулятор: 6000 мАч и очень быстрая зарядка.
Камера: айфон может только позавидовать таким кадрам
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Первое и самое главное преимущество Huawei Pura 90s Pro Max — это конечно же система основной камеры. Смартфон получил: основной датчик на 50 МП с переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0, ультраширик на 40 МП с f/2.2 и 200-мегапиксельный телеообъектив с 4-кратным оптическим зумом.
Камера Pura 90s Pro Max позволяет создавать отличные снимки без заморочек в режиме «навёл и нажал». Первые снимки сразу радуют глаз отличной детализацией по всей области кадра без перешарпа алгоритмов.
Главной особенностью системы основной камеры выступает телевик и на него нужно обратить внимание в первую очередь. Датчик делает отличные портреты, позволяет снимать в режиме Супермакро (мелкие объекты на расстоянии), а также будет полезен для съёмки животных или архитектуры с зумом.
Дизайн: яркий и узнаваемый смартфон
Вы только посмотрите на эту расцветку! Ко мне на тест попал Huawei Pura 90s Pro Max в оранжево-голубом градиенте.
Буквально сразу после распаковки я отметил, что рамка смартфона покрашена градиентом в тон спинке. Такое решение ощутимо выделяет модель на фоне всех остальных смартфонов.
От себя хочу добавить, что модель отлично выглядит и в бежево-фиолетовом градиенте. Эта спокойная и умиротворяющая расцветка напомнила мне летний закат.
Экран: чёткая картинка даже под прямым солнцем
Huawei Pura 90s Pro Max оснащается 6,9-дюймовым экраном, который защищён стеклом Kunlun Glass.
Главные фишки:
- Стекло за счёт градиентной структуры материала и антибликового слоя снижает отражения. На деле экран обеспечивает яркую и чёткую картинку без искажений даже под прямым солнцем.
- Стекло получилось ударопрочным и устойчивым к царапинам. Я случайно уронил Pura 90s Pro Max с высоты на уровне бедра и он приземлился экраном вниз на ламинат. Падение осталось без последствий.
Открытая платформа: доступен любой софт
После айфона Huawei Pura 90s Pro Max ощущается глотком свободы. Смартфон работает на EMUI 16, в основе которой, по данным из приложения CPU-Z, Android 16.
Программная платформа позволяет использовать любые сторонние магазины приложений и устанавливать софт с помощью APK-файлов.
Возможно, это преимущество может показаться надуманным, но на деле ты сам полностью контролируешь свой смартфон без зависимостей от модерации Apple или Google.
Аккумулятор: хватит на полтора дня и очень быстро зарядится
Huawei Pura 90s Pro Max получил аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Первой зарядки до 100% хватила на полтора дня активного использования (много снимал фото и видео).
Есть поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Аккумулятор с помощью комплектного адаптера зарядился от 0 до 50% всего за 15 минут.
Также есть поддержка быстрой беспроводной зарядки Huawei SuperCharge мощностью 66 Вт. С такими показателями можно не переживать за автономность устройства.
Предварительные итоги: настоящий фотофлагман
Huawei Pura 90s Pro Max оставил очень приятные первые впечатления. Первое, на что обращаешь внимание: яркий дизайн, который невозможно забыть.
Заметно, что производитель сделал основной акцент на возможностях фотосъёмки устройства. В системе основной камеры ощутимо выделяется телеобъектив на 200 МП.
Помимо дизайна и возможностей фотосъёмки, Pura 90s Pro Max оставляет целостные впечатления полноценного флагмана. Впрочем, подробности мы оставим для обзора.
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