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Первый взгляд на Huawei Pura 90s Pro Max: 5 причин обратить внимание на фотофлагман и забыть про айфон

vvasilev avatar | сегодня в 18:42
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Первый взгляд на Huawei Pura 90s Pro Max: 5 причин обратить внимание на фотофлагман и забыть про айфон
23.07.2026
Телеобъектив на 200 МП и скидка 18 тысяч рублей. Флагманы Huawei Pura 90s Pro скоро в продаже в России
Huawei открыла прием депозитов на смартфоны Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max в России. Как получить скидку Покупателям предлагают внести депозит в размере 2000 рублей, который дает скидку 18 тысяч рублей на покупку устройства. Кроме скидки, покупатели получат 1 год программы HUAWEI Care+ и 5% кэшбэка. Главные фишки HUAWEI Pura 90s Pro Max Телеобъектив на 200 МП с ультрабольшим сенсором Систему камер XMAGE второго поколения Ультракамеру HDR 50 МП Защитное стекло Kunlun Glass с антибликовым покрытием Сроки проведения акции Акция <a href="https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=21&ad=840936&pid=4876399&bid=14695617&bn=14695617&exss=&erid=&rnd=%syste

Новый Huawei Pura 90s Pro Max получил невероятный телевик на 200 МП с большим сенсором. А ещё его сложно спутать с другими смартфонами, у него прочный экран и очень быстрая зарядка.

Я взял на тест фотофлагман и собрал свои первые впечатления в формате первого взгляда. Кратко, вот пять причин обратить внимание на Huawei Pura 90s Pro Max:

  • Камера: айфон так не сможет;
  • Дизайн: градиенты, которые запоминаются;
  • Экран: яркий и прочный;
  • Открытая платформа: доступен любой софт;
  • Аккумулятор: 6000 мАч и очень быстрая зарядка.

Камера: айфон может только позавидовать таким кадрам

HUAWEI Pura 90s Pro Max уже в России. И сразу со скидкой 18 000 рублей

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Первое и самое главное преимущество Huawei Pura 90s Pro Max — это конечно же система основной камеры. Смартфон получил: основной датчик на 50 МП с переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0, ультраширик на 40 МП с f/2.2 и 200-мегапиксельный телеообъектив с 4-кратным оптическим зумом.

Камера Pura 90s Pro Max позволяет создавать отличные снимки без заморочек в режиме «навёл и нажал». Первые снимки сразу радуют глаз отличной детализацией по всей области кадра без перешарпа алгоритмов.

Главной особенностью системы основной камеры выступает телевик и на него нужно обратить внимание в первую очередь. Датчик делает отличные портреты, позволяет снимать в режиме Супермакро (мелкие объекты на расстоянии), а также будет полезен для съёмки животных или архитектуры с зумом.

Дизайн: яркий и узнаваемый смартфон

Вы только посмотрите на эту расцветку! Ко мне на тест попал Huawei Pura 90s Pro Max в оранжево-голубом градиенте.

Буквально сразу после распаковки я отметил, что рамка смартфона покрашена градиентом в тон спинке. Такое решение ощутимо выделяет модель на фоне всех остальных смартфонов.

От себя хочу добавить, что модель отлично выглядит и в бежево-фиолетовом градиенте. Эта спокойная и умиротворяющая расцветка напомнила мне летний закат.

Экран: чёткая картинка даже под прямым солнцем

Huawei Pura 90s Pro Max оснащается 6,9-дюймовым экраном, который защищён стеклом Kunlun Glass.

Главные фишки:

  • Стекло за счёт градиентной структуры материала и антибликового слоя снижает отражения. На деле экран обеспечивает яркую и чёткую картинку без искажений даже под прямым солнцем.
  • Стекло получилось ударопрочным и устойчивым к царапинам. Я случайно уронил Pura 90s Pro Max с высоты на уровне бедра и он приземлился экраном вниз на ламинат. Падение осталось без последствий.

Открытая платформа: доступен любой софт

После айфона Huawei Pura 90s Pro Max ощущается глотком свободы. Смартфон работает на EMUI 16, в основе которой, по данным из приложения CPU-Z, Android 16.

Программная платформа позволяет использовать любые сторонние магазины приложений и устанавливать софт с помощью APK-файлов.

Возможно, это преимущество может показаться надуманным, но на деле ты сам полностью контролируешь свой смартфон без зависимостей от модерации Apple или Google.

Аккумулятор: хватит на полтора дня и очень быстро зарядится

Huawei Pura 90s Pro Max получил аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Первой зарядки до 100% хватила на полтора дня активного использования (много снимал фото и видео).

Есть поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Аккумулятор с помощью комплектного адаптера зарядился от 0 до 50% всего за 15 минут.

Также есть поддержка быстрой беспроводной зарядки Huawei SuperCharge мощностью 66 Вт. С такими показателями можно не переживать за автономность устройства.

Предварительные итоги: настоящий фотофлагман

Huawei Pura 90s Pro Max оставил очень приятные первые впечатления. Первое, на что обращаешь внимание: яркий дизайн, который невозможно забыть.

Заметно, что производитель сделал основной акцент на возможностях фотосъёмки устройства. В системе основной камеры ощутимо выделяется телеобъектив на 200 МП.

Помимо дизайна и возможностей фотосъёмки, Pura 90s Pro Max оставляет целостные впечатления полноценного флагмана. Впрочем, подробности мы оставим для обзора.

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iPhones.ru
Новый Huawei Pura 90s Pro Max получил невероятный телевик на 200 МП с большим сенсором. А ещё его сложно спутать с другими смартфонами, у него прочный экран и очень быстрая зарядка. Я взял на тест фотофлагман и собрал свои первые впечатления в формате первого взгляда. Кратко, вот пять причин обратить внимание на Huawei Pura 90s...

6 комментариев

Котик
Котик
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Котик
Котик
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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 19:24

    200 мегапикселей на телевике это просто мощь. Очень хочется потестить этот макро режим.

    2
    1
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  2. Andrey-lights avatar
    Andrey-lights сегодня в 19:47

    В смысле первый взгляд вы уже его ни раз пиарили

    2
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