Первый взгляд на Huawei Pura 90s Pro Max: 5 причин обратить внимание на фотофлагман и забыть про айфон

Huawei открыла прием депозитов на смартфоны Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max в России. Как получить скидку Покупателям предлагают внести депозит в размере 2000 рублей, который дает скидку 18 тысяч рублей на покупку устройства. Кроме скидки, покупатели получат 1 год программы HUAWEI Care+ и 5% кэшбэка. Главные фишки HUAWEI Pura 90s Pro Max Телеобъектив на 200 МП с ультрабольшим сенсором Систему камер XMAGE второго поколения Ультракамеру HDR 50 МП Защитное стекло Kunlun Glass с антибликовым покрытием Сроки проведения акции Акция <a href="https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=21&ad=840936&pid=4876399&bid=14695617&bn=14695617&exss=&erid=&rnd=%syste

Телеобъектив на 200 МП и скидка 18 тысяч рублей. Флагманы Huawei Pura 90s Pro скоро в продаже в России

Новый Huawei Pura 90s Pro Max получил невероятный телевик на 200 МП с большим сенсором. А ещё его сложно спутать с другими смартфонами, у него прочный экран и очень быстрая зарядка.

Я взял на тест фотофлагман и собрал свои первые впечатления в формате первого взгляда. Кратко, вот пять причин обратить внимание на Huawei Pura 90s Pro Max:

Камера: айфон так не сможет;

Дизайн: градиенты, которые запоминаются;

Экран: яркий и прочный;

Открытая платформа: доступен любой софт;

Аккумулятор: 6000 мАч и очень быстрая зарядка.

Камера: айфон может только позавидовать таким кадрам

HUAWEI Pura 90s Pro Max уже в России. И сразу со скидкой 18 000 рублей

Первое и самое главное преимущество Huawei Pura 90s Pro Max — это конечно же система основной камеры. Смартфон получил: основной датчик на 50 МП с переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0, ультраширик на 40 МП с f/2.2 и 200-мегапиксельный телеообъектив с 4-кратным оптическим зумом.

Камера Pura 90s Pro Max позволяет создавать отличные снимки без заморочек в режиме «навёл и нажал». Первые снимки сразу радуют глаз отличной детализацией по всей области кадра без перешарпа алгоритмов.

Главной особенностью системы основной камеры выступает телевик и на него нужно обратить внимание в первую очередь. Датчик делает отличные портреты, позволяет снимать в режиме Супермакро (мелкие объекты на расстоянии), а также будет полезен для съёмки животных или архитектуры с зумом.

Дизайн: яркий и узнаваемый смартфон

Вы только посмотрите на эту расцветку! Ко мне на тест попал Huawei Pura 90s Pro Max в оранжево-голубом градиенте.

Буквально сразу после распаковки я отметил, что рамка смартфона покрашена градиентом в тон спинке. Такое решение ощутимо выделяет модель на фоне всех остальных смартфонов.

От себя хочу добавить, что модель отлично выглядит и в бежево-фиолетовом градиенте. Эта спокойная и умиротворяющая расцветка напомнила мне летний закат.

Экран: чёткая картинка даже под прямым солнцем

Huawei Pura 90s Pro Max оснащается 6,9-дюймовым экраном, который защищён стеклом Kunlun Glass.

Главные фишки:

Стекло за счёт градиентной структуры материала и антибликового слоя снижает отражения. На деле экран обеспечивает яркую и чёткую картинку без искажений даже под прямым солнцем.

Стекло получилось ударопрочным и устойчивым к царапинам. Я случайно уронил Pura 90s Pro Max с высоты на уровне бедра и он приземлился экраном вниз на ламинат. Падение осталось без последствий.

Открытая платформа: доступен любой софт

После айфона Huawei Pura 90s Pro Max ощущается глотком свободы. Смартфон работает на EMUI 16, в основе которой, по данным из приложения CPU-Z, Android 16.

Программная платформа позволяет использовать любые сторонние магазины приложений и устанавливать софт с помощью APK-файлов.

Возможно, это преимущество может показаться надуманным, но на деле ты сам полностью контролируешь свой смартфон без зависимостей от модерации Apple или Google.

Аккумулятор: хватит на полтора дня и очень быстро зарядится

Huawei Pura 90s Pro Max получил аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Первой зарядки до 100% хватила на полтора дня активного использования (много снимал фото и видео).

Есть поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Аккумулятор с помощью комплектного адаптера зарядился от 0 до 50% всего за 15 минут.

Также есть поддержка быстрой беспроводной зарядки Huawei SuperCharge мощностью 66 Вт. С такими показателями можно не переживать за автономность устройства.

Предварительные итоги: настоящий фотофлагман

Huawei Pura 90s Pro Max оставил очень приятные первые впечатления. Первое, на что обращаешь внимание: яркий дизайн, который невозможно забыть.

Заметно, что производитель сделал основной акцент на возможностях фотосъёмки устройства. В системе основной камеры ощутимо выделяется телеобъектив на 200 МП.

Помимо дизайна и возможностей фотосъёмки, Pura 90s Pro Max оставляет целостные впечатления полноценного флагмана. Впрочем, подробности мы оставим для обзора.

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