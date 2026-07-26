Путин подписал закон о регулировании искусственного интеллекта. Что изменится

Президент России Владимир Путин подписал закон, который создает правовую основу для разработки, внедрения и использования больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта в стране.

Документ вводит понятия суверенной и национальной ИИ-моделей.

► Суверенной будет считаться нейросеть, полностью разработанная и контролируемая российским юридическим лицом, а также размещенная в отечественных дата-центрах.

► Национальная модель может использовать отдельные зарубежные компоненты с открытой лицензией, но также должна разрабатываться российской компанией.

Обе категории ИИ-моделей должны соответствовать требованиям российского законодательства и традиционным духовно-нравственным ценностям .

Закон также предусматривает меры государственной поддержки разработчиков, включая финансовую, имущественную, гарантийную и информационную помощь. Кроме того, им разрешат использовать данные федеральных и региональных государственных информационных систем для обучения нейросетей. Порядок предоставления такого доступа определит правительство по согласованию с органом, отвечающим за безопасность.

Под действие закона подпадают большие фундаментальные модели искусственного интеллекта, содержащие не менее миллиарда параметров и способные выполнять интеллектуальные задачи на уровне человека или выше. [РИА Новости]

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