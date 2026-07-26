моё избранное Пользовательское соглашение

Путин подписал закон о регулировании искусственного интеллекта. Что изменится

Артём Баусов avatar | сегодня в 16:29
3
Путин подписал закон о регулировании искусственного интеллекта. Что изменится

Президент России Владимир Путин подписал закон, который создает правовую основу для разработки, внедрения и использования больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта в стране.

Документ вводит понятия суверенной и национальной ИИ-моделей.

Суверенной будет считаться нейросеть, полностью разработанная и контролируемая российским юридическим лицом, а также размещенная в отечественных дата-центрах.

Национальная модель может использовать отдельные зарубежные компоненты с открытой лицензией, но также должна разрабатываться российской компанией.

Обе категории ИИ-моделей должны соответствовать требованиям российского законодательства и традиционным духовно-нравственным ценностям.

Закон также предусматривает меры государственной поддержки разработчиков, включая финансовую, имущественную, гарантийную и информационную помощь. Кроме того, им разрешат использовать данные федеральных и региональных государственных информационных систем для обучения нейросетей. Порядок предоставления такого доступа определит правительство по согласованию с органом, отвечающим за безопасность.

Под действие закона подпадают большие фундаментальные модели искусственного интеллекта, содержащие не менее миллиарда параметров и способные выполнять интеллектуальные задачи на уровне человека или выше. [РИА Новости]

5
1
1
3
Нейросети Россия Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон, который создает правовую основу для разработки, внедрения и использования больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта в стране. Документ вводит понятия суверенной и национальной ИИ-моделей. ► Суверенной будет считаться нейросеть, полностью разработанная и контролируемая российским юридическим лицом, а также размещенная в отечественных дата-центрах. ► Национальная модель может использовать отдельные зарубежные компоненты...

3 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. В
    Виктория Лебедева
    сегодня в 16:33

    🙈 Ты уже здесь? ❤️

    1
    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить
  2. Pakistan avatar
    Pakistan сегодня в 16:57

    Ждём запрет на IQ для суверенного ИИ выше 85 баллов.

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(