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Пора обновить экран: 10 ярких обоев для iPhone, которые можно скачать бесплатно

Артём Баусов avatar | сегодня в 19:00
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Готовимся к новой неделе с очередной подборкой изображений для экрана блокировки.

Собрали 10 ярких обоев для ваших iPhone.

Как установить эти обои на iPhone

Это очень просто и делается в два этапа — загрузка и установка фоновым изображением.

1. Откройте картинку на отдельном экране, тапнув по ссылке под изображением. После этого нажмите на иконку со стрелкой в верхнем правом углу -> Смотреть, удерживайте пальцем на картинке 1-2 секунды —> Сохранить в Фото.

2. Для установки изображения в качестве фона перейдите в приложение Фото, нажмите кнопку Поделиться и выберите Сделать обоями.

3. Нажмите кнопку Готово -> Сделать парой обоев.

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📲 Google Drive

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📲 Google Drive

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📲 Google Drive

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Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Готовимся к новой неделе с очередной подборкой изображений для экрана блокировки. Собрали 10 ярких обоев для ваших iPhone. Как установить эти обои на iPhone Это очень просто и делается в два этапа — загрузка и установка фоновым изображением. 1. Откройте картинку на отдельном экране, тапнув по ссылке под изображением. После этого нажмите на иконку со...

Сюда так и просится мощный комментарий

Котик
Котик
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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