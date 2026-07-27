Apple отложила презентацию умных очков до лета 2027 года из-за проблем с конфиденциальностью

Авторитетный журналист Марк Гурман сообщил, что Apple рассчитывает представить первые умные очки на WWDC 2027, которая пройдет в июне следующего года. Ранее компания планировала анонсировать устройство в 2026 году, но решение пришлось изменить.

Одной из главных особенностей устройства станет повышенное внимание к конфиденциальности. Компания тестирует новые аппаратные и программные механизмы защиты, которые должны выгодно отличать очки от конкурентов, включая Meta* Ray-Ban (*Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Apple рассматривала несколько вариантов устройства. Среди них: модель с камерами, которые используются только для работы ИИ-функций без возможности фото- и видеосъемки. Также компания тестировала прототипы вовсе без камер.

Наиболее вероятно, что финальная версия все же получит камеры, но с дополнительными средствами защиты приватности.

Первые умные очки от Apple, предварительно, оснастят динамиками и микрофонами. Они позволят слушать музыку, принимать звонки и получать уведомления от Siri. [MacRumors]

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