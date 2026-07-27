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Apple отложила презентацию умных очков до лета 2027 года из-за проблем с конфиденциальностью

Артём Баусов avatar | сегодня в 8:57
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Apple отложила презентацию умных очков до лета 2027 года из-за проблем с конфиденциальностью

Авторитетный журналист Марк Гурман сообщил, что Apple рассчитывает представить первые умные очки на WWDC 2027, которая пройдет в июне следующего года. Ранее компания планировала анонсировать устройство в 2026 году, но решение пришлось изменить.

Одной из главных особенностей устройства станет повышенное внимание к конфиденциальности. Компания тестирует новые аппаратные и программные механизмы защиты, которые должны выгодно отличать очки от конкурентов, включая Meta* Ray-Ban (*Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Apple рассматривала несколько вариантов устройства. Среди них: модель с камерами, которые используются только для работы ИИ-функций без возможности фото- и видеосъемки. Также компания тестировала прототипы вовсе без камер.

Наиболее вероятно, что финальная версия все же получит камеры, но с дополнительными средствами защиты приватности.

Первые умные очки от Apple, предварительно, оснастят динамиками и микрофонами. Они позволят слушать музыку, принимать звонки и получать уведомления от Siri. [MacRumors]

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Apple очки Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Авторитетный журналист Марк Гурман сообщил, что Apple рассчитывает представить первые умные очки на WWDC 2027, которая пройдет в июне следующего года. Ранее компания планировала анонсировать устройство в 2026 году, но решение пришлось изменить. Одной из главных особенностей устройства станет повышенное внимание к конфиденциальности. Компания тестирует новые аппаратные и программные механизмы защиты, которые должны выгодно отличать...

2 комментария

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. К
    Кристина Зайцева
    сегодня в 9:01

    👀 Мне интересно познакомиться 🤭

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  2. K
    Kirill
    сегодня в 9:15

    Не очень могу понять, все так кинулись выпускать эти очки, а они реально так сильно продаются? Просто смотрел зарубежные соц сети, там просто шквал из высмеивания тех, кто их носит, а очки уже прозвали гаджетом для извращенцев (что на мой взгляд справедливо).

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