Три человека подали в суд на Apple из-за поддельного биткоин-кошелька в App Store. Они потеряли $1,8 млн

Трое пользователей подали в суд на Apple, утверждая, что потеряли в общей сложности $1,8 млн из-за мошеннического приложения Sparrow Wallet в App Store.

Истцы были уверены, что устанавливают настоящее приложение Sparrow Wallet для управления биткоин-кошельком. Однако вскоре после регистрации их учетные записи были заблокированы, а деньги переведены на кошельки мошенников.

Официального приложения Sparrow Wallet для iOS никогда не существовало. Но истцы этого не знали.

Джеймс Рамирес потерял биткоины стоимостью около $875 тыс., Кристофер Эллис — $840 тыс., а Джейлен Дельгадо — $120 тыс. Все деньги были похищены в период с мая по август 2025 года.

В иске говорится, что Apple не обеспечила надлежащую проверку и контроль приложений, распространяемых через App Store. После того как истцы сообщили компании о мошенническом приложении, она не предприняла никаких действий. По их словам, в App Store до сих пор есть приложения, выдающие себя за Sparrow Wallet.