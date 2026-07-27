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Три человека подали в суд на Apple из-за поддельного биткоин-кошелька в App Store. Они потеряли $1,8 млн

Илья Сидоров avatar | сегодня в 9:16
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Три человека подали в суд на Apple из-за поддельного биткоин-кошелька в App Store. Они потеряли $1,8 млн

Трое пользователей подали в суд на Apple, утверждая, что потеряли в общей сложности $1,8 млн из-за мошеннического приложения Sparrow Wallet в App Store.

Истцы были уверены, что устанавливают настоящее приложение Sparrow Wallet для управления биткоин-кошельком. Однако вскоре после регистрации их учетные записи были заблокированы, а деньги переведены на кошельки мошенников.

Официального приложения Sparrow Wallet для iOS никогда не существовало. Но истцы этого не знали.

Джеймс Рамирес потерял биткоины стоимостью около $875 тыс., Кристофер Эллис — $840 тыс., а Джейлен Дельгадо — $120 тыс. Все деньги были похищены в период с мая по август 2025 года.

В иске говорится, что Apple не обеспечила надлежащую проверку и контроль приложений, распространяемых через App Store. После того как истцы сообщили компании о мошенническом приложении, она не предприняла никаких действий. По их словам, в App Store до сих пор есть приложения, выдающие себя за Sparrow Wallet.

Все истцы требуют от Apple компенсировать ущерб, включая возмещение средств, похищенных мошенниками. [MacRumors]

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app store Apple Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Трое пользователей подали в суд на Apple, утверждая, что потеряли в общей сложности $1,8 млн из-за мошеннического приложения Sparrow Wallet в App Store. Истцы были уверены, что устанавливают настоящее приложение Sparrow Wallet для управления биткоин-кошельком. Однако вскоре после регистрации их учетные записи были заблокированы, а деньги переведены на кошельки мошенников. Официального приложения Sparrow Wallet для...

2 комментария

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. D
    Dmitrii
    сегодня в 9:27

    Правильно что подали! Эпл создала монополию со своим магазином, делает что хочет, а тут косяк…

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    Kislij
    Kislij сегодня в 9:56

    лох не мамонт..

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